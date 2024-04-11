上班會變醜？她打工垮臉求償「顏值折損費」 網看金額驚呆：學到了

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聯合新聞網／ 綜合報導
職場上總會遇到各種挑戰，讓人身心俱疲。示意圖／ingimage
職場上總會遇到各種挑戰，讓人身心俱疲。示意圖／ingimage

職場上總會遇到各種挑戰，讓人身心俱疲。近日，中國大陸就有一名00後（意指2000年～2009年出生的人）的女性因工作壓力大，導致顏值下降，便向公司提出人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元）的「顏值折損費」，沒想到老闆竟一口答應。新聞一曝光，瞬間引起網友熱烈討論。

據陸媒《西部決策》報導，來自大陸江蘇省南京市的小陳是一名00後的女生，她在「小紅書透露，自己從事電商不到一年，卻因為經常熬夜及壓力大，使她的臉變垮，顏值大幅下降。小陳表示，為了恢復容貌，她購買了美容儀、護膚品等，並向公司提報人民幣1萬元（約新台幣4.4萬元）的「顏值折損費」。

女網友感嘆，自己工作一年後，顏值大幅下降。圖／擷自「小紅書」
女網友感嘆，自己工作一年後，顏值大幅下降。圖／擷自「小紅書」

小陳指出，原本以為老闆會拒絕，沒想到對方竟爽快同意，甚至額外給出3天的美容假，於是她興奮將事件經過PO在社交平台上，開心直言「工作是工作，生活是生活，身心愉悅最重要」。

新聞一出，引起許多網友討論，「這公司不錯，老闆有人情味，這樣才能留得住人」、「學到了，馬上跟老闆申請『胃口大開費』」、「這樣的公司真的太好了吧，想擁有！」、「可是看前後對比，應該是素顏和化妝吧，當然可能也有些憔悴，但是不得不說老闆是真的好」。

另外「你有上班醜嗎？」話題也立刻衝上微博熱搜，「打工確實會變醜啊，哈哈哈，這個是實話了」、「我暫時只有上學醜」、「我不上班後感覺自己好看了，就是有點窮」、「一上班，皮膚都變差了」。

小紅書 熬夜 顏值

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