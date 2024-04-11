買到「神奇米」？煮熟放了1個月 他開鍋見沒臭酸、沒發黴驚呆
中國大陸重慶市，近日發生一起神奇事件，一名男子聲稱自己買到一種「神奇米」，據說這種米煮熟後放置在鍋內一整個月，不會出現異味也沒有發霉或變質，此說法一出引發大眾的好奇心，不禁納悶「這究竟是什麽米？竟有如此神奇的效果？」。
根據網易報導，該名男子敘述一起驚人發現，並展示家中保存一個月的米飯，只見煮熟的白米不僅沒有出現異味，也沒有發霉或變質，且自這鍋白米煮好後，鍋蓋就一直處於緊閉狀態。男子表示，先前從未遇過類似情況，因此感到相當驚訝，至於這種「神奇米」的具體品種及特性，目前尚未有明確答案，但這起事件已經引起了廣泛的關注與討論。
對此，許多網友仍抱持懷疑態度，認為這可能是為炒作而捏造的情況，不過也有人認為，煮好的米飯如果保持密封狀態，不會與外界空氣接觸，因此較不容易發霉變質，然而一旦打開鍋蓋，空氣內的細菌或黴菌就可能會進入，導致米飯變質。
還有人指出，在正常情況下，儘管是普通米也會在第二年夏天長出米蟲，而現在市面上大部分的米即使放置很久也沒有問題，這可能是添加了防腐劑等物質所致，對於這個現象，大家都持有不同的看法，但對食品安全始終應該保持警惕。
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