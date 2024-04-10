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地鐵眼鏡男公然脫褲？「露屁股」照片瘋傳 真相曝光笑翻一票網友

香港01／ 撰文：田中貴
網上最近瘋傳1張照片，顯示1名戴眼鏡的男子坐在地鐵時，竟然「露股」玩手機，因座位「透明」令其屁股一覽無遺，圖片震撼一票網友。 圖／翻攝自臉書粉專「中女講呢啲」
網上最近瘋傳1張照片，顯示1名戴眼鏡的男子坐在地鐵時，竟然「露股」玩手機，因座位「透明」令其屁股一覽無遺，圖片震撼一票網友。 圖／翻攝自臉書粉專「中女講呢啲

乘搭地鐵居有人公然脫褲「露股」？網上最近瘋傳1張照片，顯示1名戴眼鏡的男子坐在地鐵時，竟然「露股」玩手機，因座位「透明」令其屁股一覽無遺，圖片震撼一票網友。正當大家以為有人公然裸露時，才發現地鐵座椅並非「透明」，而是椅背猶如鏡子反映後座乘客情況，當時剛好有女乘客穿上短褲或短裙露出膝蓋，在椅背的反射下，後座女乘客的膝蓋看似是前座眼鏡男的屁股，形成「不雅」狀況。網友看清真相後笑言「神角度」、「沒有一點違和感」、「思考了三秒」、「眼見不一定為實」。

社交平台例如X、facebook和微博最近流傳1張圖片，可見現場是地鐵車廂，未知確實地點和日期，1名戴眼鏡的男子坐在櫈上玩手機，由於座椅看似透明，所以製造出視覺上的錯覺，以為他正在「露股」。原來座椅並非「透明」，其椅背是金屬製造，因而類似鏡子般，可以反映後座乘客狀況，而當時後座的女乘客穿上長靴，而且身穿短褲或短裙，因而露出膝蓋部份，而在椅背影照出的效果，令後座女乘客的膝蓋看似是前座眼鏡男的屁股。

多名網友拆解箇中奧妙，紛紛留言指「神角度」、「笑死我了」、「人哋膝頭哥都好睇」、「配合得完美」。另外，有人則想起經典錯覺照，即1名男子單獨俟在電單車上，卻看似他跟身前女子彎身做不雅動作。

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文章授權轉載自《香港01》

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