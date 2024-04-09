隧道內活春宮！七人車全裸男女開窗激戰 司機這笑容成焦點

4月8日香港網路上瘋傳1段「隧道車震」影片，某隧道內1輛行駛中的黑色七人車內，有疑似1對男女正在全裸「車震」性交。由於七人車打開車窗，2人「活春宮」行為被旁邊車輛上的乘客全程直擊兼拍下影片，而七人車司機邊駕駛邊露出的笑容，成為影片另一焦點。 網友看完影片譁然，指事發時司機與後座明顯是一覽無遺，形容「好難專心開車」，並批評該對男女十分不雅，行為很誇張。

一名香港男子昨（8）日下午在Facebook社團「小心駕駛（討論別人駕駛態度）」分享該段「隧道車震」影片，留言「司機好好笑容，可以申請做香港禮貌大使」。

影片長16秒，可見某隧道內有1輛黑色七人車正在高速行駛，本來無甚特別，惟畫面之後轉到七人車後座，竟見到車內有1對疑似男女正在全裸性交，其中男方持續激烈動作。由於車窗打開，2人行為清晰地被旁邊車輛乘客全程直擊，更拍下影片。

畫面之後轉到七人車司機位置，見到司機邊駕駛邊笑容滿面，看似相當享受做「旁觀者」，但當他看到鏡頭後，即時轉臉避開，場面尷尬。影片至此結束。

影片引來網友熱議，直指2人行為太誇張，「極度誇張」、「窗戶還開著呢好誇張」、「好難專心開車」。

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文章授權轉載自《香港01》