香港大埔餐廳桌上驚現大老鼠埋頭清潔鼠毛 網友震驚：以為是貓！

香港鼠患問題一直令人關注！近日網上流傳影片，指大埔新達廣場1間餐廳的餐枱上，驚現1隻大老鼠，只見牠站在桌上，埋頭專注地「清潔」自己毛髮，看似十分淡定。影片引來大批網友討論，有人指該隻老鼠體型龐大，清潔的動作猶如貓咪，「貓扮老鼠，做臥底的」、「這隻老鼠有貓的習慣」、「我看了一陣子，以為是隻貓」。

有網友日前在facebook群組上傳長10秒影片，顯示大埔新達廣場1間餐廳的餐桌上，有1隻大老鼠不停整理毛髮，似在清潔自己的身體。片主沒有提及拍攝時間，而在片中亦未見有任何食客和員工，可能是非營業時間。

影片掀起不少網友熱議，有人「大讚」片中的老鼠整潔，笑言「有人養的啦！」、「（鼠）店長好乾淨，應該可以摸頭同拍pat pat」、「愛乾淨的老鼠」、「舔毛緊沖涼」、「老鼠都算乾淨喎」、「污穢係世人對牠的誤解，鼠店長」。部份人則指該隻大老鼠的舉動與貓咪非常相似，「大到成隻貓」、「好大隻呀，大到成隻貓仔，連行為都像」。

延伸閱讀：

貓之報恩？貓捉老鼠送主人 主人返屋見這幕秒崩潰：我會吸引貓

嘔！慈雲山疑有街坊在晾衣架上「曬鼠乾」 網友嚇破膽：曬乾吃嗎？

文章授權轉載自《香港01》