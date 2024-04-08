快訊

身高不及160公分與女消防員絕緣？ 憲法法庭今公告延後宣判

聽新聞
test
0:00 / 0:00

香港大埔餐廳桌上驚現大老鼠埋頭清潔鼠毛 網友震驚：以為是貓！

香港01／ 撰文：朱利安
有網民上傳影片，顯示大埔新達廣場1間餐廳的餐桌上，有1隻大老鼠不停整理毛髮，似在清潔自己的身體。（facebook影片截圖）
有網民上傳影片，顯示大埔新達廣場1間餐廳的餐桌上，有1隻大老鼠不停整理毛髮，似在清潔自己的身體。（facebook影片截圖）

香港鼠患問題一直令人關注！近日網上流傳影片，指大埔新達廣場1間餐廳的餐枱上，驚現1隻大老鼠，只見牠站在桌上，埋頭專注地「清潔」自己毛髮，看似十分淡定。影片引來大批網友討論，有人指該隻老鼠體型龐大，清潔的動作猶如貓咪，「貓扮老鼠，做臥底的」、「這隻老鼠有貓的習慣」、「我看了一陣子，以為是隻貓」。

有網友日前在facebook群組上傳長10秒影片，顯示大埔新達廣場1間餐廳的餐桌上，有1隻大老鼠不停整理毛髮，似在清潔自己的身體。片主沒有提及拍攝時間，而在片中亦未見有任何食客和員工，可能是非營業時間。

影片掀起不少網友熱議，有人「大讚」片中的老鼠整潔，笑言「有人養的啦！」、「（鼠）店長好乾淨，應該可以摸頭同拍pat pat」、「愛乾淨的老鼠」、「舔毛緊沖涼」、「老鼠都算乾淨喎」、「污穢係世人對牠的誤解，鼠店長」。部份人則指該隻大老鼠的舉動與貓咪非常相似，「大到成隻貓」、「好大隻呀，大到成隻貓仔，連行為都像」。

延伸閱讀：

貓之報恩？貓捉老鼠送主人 主人返屋見這幕秒崩潰：我會吸引貓

嘔！慈雲山疑有街坊在晾衣架上「曬鼠乾」 網友嚇破膽：曬乾吃嗎？

文章授權轉載自《香港01》

大埔 影片 老鼠 貓咪 餐廳

相關新聞

香港大埔餐廳桌上驚現大老鼠埋頭清潔鼠毛 網友震驚：以為是貓！

香港鼠患問題一直令人關注！近日網上流傳影片，指大埔新達廣場1間餐廳的餐枱上，驚現1隻大老鼠，只見牠站在桌上，埋頭專注地「清潔」自己毛髮，看似十分淡定。影片引來大批網友討論，有人指該隻老鼠體型龐大，清潔的動作猶如貓咪，「貓扮老鼠，做臥底的」、「這隻老鼠有貓的習慣」、「我看了一陣子，以為是隻貓」。

河南12歲童切闌尾「5年後檢查竟還在」 家屬驚：當時切了什麼？

河南許昌呂先生12歲兒2019年右下腹疼痛，醫院診斷急性闌尾炎並切除4.5cm闌尾，術後孩子腹部卻一直隱隱作痛，2023...

幼稚園老師背名牌包上班 家長「1原因」怒投訴園長…網傻眼：內心看不起人

面對這樣無理的家長，也太令人懊惱吧！大陸有幼稚園學童家長，因不滿其中1位老師揹名牌包上班，憂慮對方經濟條件優厚，不會真心投入教學工作或對待孩子，故向幼稚園園長反映問題…

蛋糕店接單收1.4萬現金塞進蛋糕 涉洗錢帳戶被凍結

最近，杭州富陽有蛋糕店收到「巨額現金」訂單，買家要求店家將萬元現金直接包進蛋糕內送出，收到蛋糕款後，店主的帳戶竟然被銀行...

純榨香菜汁 中國大陸老品牌邀客嚐鮮「附送嘔吐袋」

香菜的味道有人避之不及，但也有人非常喜歡，國民品牌匯源就針對這類群體推出了「香菜汁」，而且標榜純度非常高，配料表僅有香菜...

魔音穿腦「成都迪士尼」吵到居民崩潰

話題「成都迪士尼」空降熱搜，截稿前相關話題閱讀量已達到4359萬。不少點進來的網友好奇的問：成都要建立迪士尼了嗎？原來，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。