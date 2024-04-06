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太缺德！大樓住戶裝「探照燈」亮整天 強光直射他家超崩潰

香港01／ 撰文／夏洛特
原PO懷疑對面大樓的住戶裝設探照燈，日夜長開光線極強的電燈，光線直射其家中。圖／翻攝自臉書
原PO懷疑對面大樓的住戶裝設探照燈，日夜長開光線極強的電燈，光線直射其家中。圖／翻攝自臉書

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已所不欲，物施於人，這樣擾鄰的行為真的好嗎？有香港黃大仙居民近日在網上發文，抱怨對面大樓的住戶疑在外牆裝設強力探照照燈，而且長時間開啟，由於強光日夜不斷直射他家中，令他不勝其煩。有網友看完照片都批評該住戶行為擾鄰，以光線影響他人的住屋環境，建議樓主通知管理處及報警；亦有網友指強光算得上風水上的「光煞」，提醒樓主盡快處理。

該名網友在黃大仙區居民Facebook社團中發文，並上傳多張照片，指對面大樓有住戶疑似裝設探照燈，其光線直射他的家中，令他氣憤表示「搞什麼呀，裝個探照燈照別人屋子」。

從樓主上傳的多張圖片可見，探照燈範圍不小，光線刺眼。其中1張照片顯示樓主在光線較暗的室內拍攝，對面大樓住戶的射燈形成1個「大光球」，正對樓主家中照射，就算樓主用整排衣服遮擋，仍能看到強光。

原PO懷疑對面大樓的住戶裝設探照燈，日夜長開光線極強的電燈，光線直射其家中。圖／翻攝自臉書
原PO懷疑對面大樓的住戶裝設探照燈，日夜長開光線極強的電燈，光線直射其家中。圖／翻攝自臉書

樓主生氣表示，該單位的探照燈「由早上開到晚上，他都不關燈，已經好多天了」。有網友回應樓主時借用電影《行運超人》中的劇情，指「這個叫光煞，是不是得罪人」、「風水佈局？」，而樓主就表示「沒得罪人呀。根本不認識對方」。

不少網友怒批裝探照燈的住戶，「好缺德呀」、也有人形容「變成太陽了」、「亮到真想睡也睡不著」。有網友就笑言樓主應裝上鏡子反射光線「以牙還牙」，「放塊大鏡出去鏡面寫上反彈防護罩等他關燈時看」、「反射回去給他」。同時有網友認真提出建議，叫樓主找管理處投訴並尋求職員聯絡住戶進行處理，如果未能解決就報警求助。

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文章授權轉載自《香港01》

探照燈 風水 香港

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