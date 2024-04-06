清明連假人潮湧入！山東趵突泉寸步難行 保全「驚恐抱柱」險落水
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周四（4日）是中國清明假期的首日，各大景區迎來客流高峰。位於山東濟南的趵突泉景區，有一名保全更險些被遊客擠落水中。
網傳影片顯示，迎來新一波客流高峰的趵突泉景區，遊客摩肩接踵、寸步難行，一眼望去皆是人頭。一名維持秩序的保全人員，更險些被遊客擠落水中，他上半身嚴重傾斜，只能僅僅抱住石柱維持平衡。
周五（5日），趵突泉景區工作人員表示，當日遊客較前一日更多，涉事的保全人員無礙，景區已經加強安全措施。網友表示：「還好柱子質量好。」、「為什麽非得去擠呀？」、「這個景點就是個智商檢測器。」、「加工資，注意人身安全，景區增強保護措施。」、「看見這密密麻麻的觀眾，趵突泉跳躍奔突，人來瘋。」。
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文章授權轉載自《香港01》
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