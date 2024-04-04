裸女馬路大暴走片瘋傳！脫光衣服躺路中 驚揭心酸內情

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全裸躺馬路中心，到底所為何事？大陸網絡近日瘋傳1段「裸女馬路暴走」影片，見到山西1條公路上，有女子脫光衣服全裸躺在馬路中心，突然又坐起來，陰晴不定，罔顧周邊車輛，十分驚險。據報導，女子作出脫序行為原因是「感情糾紛」，希望藉此威脅男友和好但不果。

影片引來網友關注，有人同情女子遭遇，但亦有人認為女子行為過火，「愛瘋了」、「這種情緒不穩定的女人，一定要遠離」、「社會生病了」。

綜合陸媒報導，事發3月31日，地點在山西運城鹽湖區1條公路。從網上流傳影片見到，當時正值白天，該女子脫光衣服全身赤裸躺在馬路中心雙黃線上，一會兒坐著，一會兒躺著，完全不顧周邊路過車輛，路過車輛要減速避讓，十分危險，也嚴重影響交通。

女子周圍散落著她的衣物，不少路人拿出手機拍攝。據報導，女子男友提出分手，但女子不願分手，於是用這種極端方法威迫男友和好，然而不但沒有令男友回心轉意，反而更堅決分手。

事件引來網友熱議，有人同情樓主感情問題，但亦有不少人批評女子行為過火，「愛瘋了」、「吵架脫衣服是什麼心理？」、「社會生病了」、「這種情緒不穩定的女人，一定要遠離，千萬不能貪圖美色，否則後患無窮」。

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文章授權轉載自《香港01》