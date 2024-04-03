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中獎慘劇！她中了3200萬大獎…彩票放口袋 家人「1動作」發財夢碎

香港01／ 喬納森／報導
示意圖／ingimage
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數百萬獎金擦身而過！大陸有女子用10人民幣（約43元新台幣）買了張彩票，之後隨手將之放入口袋，後來發現幸運中了680萬人民幣（約3200萬新台幣）獎金，當女子記起彩票時，回家才發現慘劇已生，因為家人已將褲子拿去清洗，更慘的是家人互相不知衣服已洗，總共洗了3次，中獎彩票已被碎屍萬段，也不獲店家承認。

綜合大陸媒體，來自江蘇的艾姓女子早前與朋友逛街時，進了彩票行先買刮刮樂中了100人民幣（約430元新台幣）。艾女於是再花其中10人民幣（約43元新台幣）買了1張彩票，隨手放入褲袋。

隔天艾女行經彩票行店發覺開獎消息，結果發現自己中了680萬元人民幣（約3200萬），她才想起彩票在褲子，回家發現褲子已經被丟進洗衣機內清洗，最慘的是家人互相不知洗衣機內的衣服已經洗過，結果褲子被洗了3次。

最後這張彩票已被碎屍萬段，艾女指事後曾通知彩票中心看看是否有補救方法，可惜彩票行指兌獎必須有完整彩票，對於發財萬碎，艾女只有感嘆：「這張彩券命中註定要稀碎！」

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文章授權轉載自《香港01》

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