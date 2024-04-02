曾爆母子雙屍案！豪宅變凶宅屋主開租6.5萬 網友指若符1條件：值得住

豪宅慘變凶宅，要放租並不容易。有地產經紀於網上租屋平台發文，指業主急放租南昌站豪宅「匯璽」單位，列明是「事故單位」已做「宗教清潔」，租金由2.6萬元（港幣，約新台幣10萬元）「劈」至1.6萬元（港幣，約新台幣6萬5千元）。

貼文引來網友熱議，有人翻查資料發現該單位疑於2023年發生母抱子墮樓雙屍命案，直指「欣賞他誠實……」、「直頭大猛」、「凶宅要一萬六？良心業主啊你！請凶宅師住回半年再說」。也有網友指，如果符合1個條件也未嘗不可，「值得住的」。

有地產經紀於Facebook群組「租屋｜荀盤｜免佣｜放租谷」發布多張南昌站豪宅「匯璽」單位照片，指該單位為「事故單位」，正常租金2.6萬元，業主現時以1.6萬元急放租，又強調已做「宗教清潔」，「如果不介意可以約看樓」。

從相片見到，該單位面對「樓景」，以白色及啡色作主調，看似新簇，燈光則較昏暗。

網友看過帖文議論紛紛，「不是開玩笑，他不說事故單位，只看照片都覺得有點不舒服陰陰地」、「為什麼還是那麼陰？」、「好心就留給自己住，cxx還放租」、「凶宅要一萬六？沒過放租？良心業主啊你！請凶宅師住半年再說」、「想收港幣還是……」、「出錢雇人去住回3/5/6個月先吧！」。

也有網友形容該地產經紀誠實，「欣賞他誠實……真有agent不說是事故單位。那時還跟我說的單位很便宜，很便宜租。幸好我進去後覺得感覺很暗很黑就沒租，之後找另1間地產店看盤，才知道房子是事故單位，已經丟空了1年幾租不出」。

另有網友表示，如果業主包土地稅、管理費、水電等，也未嘗不可，「$6000（港幣，約新台幣2萬4千元）全包就住得過的」、「包了土地稅管理費？」。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

延伸閱讀：

趕客？小紅書男食九記牛腩 結賬忘帶1東西被罵「無腦」 1句更嬲

母子戀悲劇｜41歲富婆「娶」16歲閨密兒子 稱真愛半年後下場卻慘

文章授權轉載自《香港01》