腸胃翻滾忍不住？廁所「屎路一條」清潔工蹲地擦 網驚：怎做到邊走邊拉
人有三急竟然就地解決，甚至馬桶就只在幾步路之外？最近有網友在社交平台分享照片，並指有人在金鐘某商場內一洗手間，留下「遍地黃金」，根據照片顯示，當時1名清潔工正一邊手拿膠桶，一邊清理地上疑似大便。大批網友看後直呼「嘔心」，又慨嘆「辛苦清潔姨姨」、「已經在廁所裡面，為什麼有廁所不去？」、「怎麼做到一邊走一邊拉，狗狗都不行」。
該名網友在facebook群組發文，直斥「何方妖孽」，在金鐘某商場內「放低」疑似糞便，並上傳1張照片，顯示在商場洗手間內，就在廁格外，竟出現由深啡色不明物體組成的疑似「大便路」，當時1名清潔工正彎腰清理著地面。
貼文隨即引來大批網友討論，不少人直斥在洗手間留下「大便」的人沒有公德心，又感嘆辛苦清潔工人要幫忙清理，「真難為姨姨，自己搞出來，也不處理好再走」、「真的很糟糕，辛苦姨姨」、「難為人家要幫他收拾殘局」、「這些廁所好漂亮啊，為什麼還要周地拉啊⋯⋯」、「好高難度啊！穿內褲怎麼做到這個效果？」、「屎路一條」、「有些爛攤子，自己撿回來」。
不過，也有網友推斷當事人也是逼不得已，「可憐，拉肚子有時真的很容易走火」、「其實這個已經是廁所，但看情況，明顯真的很急已經忍無可忍⋯⋯無論是什麼人，都很明顯別人都不想！」。
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文章授權轉載自《香港01》
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