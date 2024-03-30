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女外送員半個月偷吃40份外賣 警見「這幕詭異畫面」嚇壞：她特能吃

香港01／ 撰文：許祺安
大陸一名女外送員半個月偷吃40份外賣。情境示意圖。圖／Ingimage
大陸一名女外送員半個月偷吃40份外賣。情境示意圖。圖／Ingimage

大陸北京市朝陽區近期傳出外送員偷吃外賣事件，犯嫌已遭刑事拘留，卻因半個月偷吃40份外賣，甚至最多一次吃掉5份的紀錄，成為網路社群話題。

微博帳號《中國警方在線》29日中午上傳了一段影片，影片中商姓女外送員趁著夜深人靜時，在北京市朝陽區的一處社區接近外賣貨架，先是仔細翻找上面的食物，挑選完畢後就將外賣給拿走。影片中指出，該外送員每天晚上都會偷走數個外賣，最多的一次偷走了5個，半個月下來盜取將近40多份外賣。

據悉，在得手數回後，女外送員擔心被抓，就逃回老家做水果生意。事後北京公安局朝陽分局循線找到商女，她表示一開始就是存在僥倖心理，才會偷吃外賣佔小便宜，而對於她最多一次吃5份外賣的行為，警方驚呼「特能吃」。目前商女因涉嫌竊盜，被北京市公安局朝陽分局依法刑事拘留。

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文章授權轉載自《香港01》

公安 北京 外送員

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