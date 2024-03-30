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為賣淫女治病...陸醫遭控協助組織賣淫 超慘下場曝光網直呼：冤案

香港01／ 撰文：許祺安
大陸一名醫師到休閒場所幫一名賣淫女看病，被控「協助組織賣淫罪」。情境示意圖。圖／Ingimage
大陸一名醫師到休閒場所幫一名賣淫女看病，被控「協助組織賣淫罪」。情境示意圖。圖／Ingimage

​​日前一個十餘年前的舊案，在中國大陸引發廣大討論。2008年村醫陸濤因為受一名老闆所託，去他的休閒場所幫一名賣淫女看病，而被控「協助組織賣淫罪」。陸濤表示，自己當時覺得作為醫生給病人看病，不需要過問病人是什麼身份；另一方面，他自己還是個開「黑診所」的，這些女性也未曾向其求助。

法院認為，陸濤明知道老闆不讓「賣淫女」出去看病是方便控制，仍然聽從安排，多次上門為「賣淫女」看病、打針，客觀上為組織賣淫活動起到輔助的作用。除了協助組織賣淫罪，該案是否涉及非法行醫罪、醫生的強制報告制度也引起討論。

陸濤今年50歲，三四年前為了兒子就學回到安徽六安老家。回來後，他從未跟人提起在杭州的那段遭遇——在他看來，只因給「賣淫女」看了病，就陷入一場牢獄之災。

圖／擷自南方週末
圖／擷自南方週末

據大陸媒體報導，陸濤從衛校畢業後，選擇到杭州的發展。按照相關規定，陸濤只是一名村醫，未獲得執業醫師資質，不能獨立開辦診所。另外，按照2004年施行的《鄉村醫生從業管理條例》，鄉村醫生的執業活動不得超出規定的執業範圍，意及「跨縣行醫，跨省行醫都是違規的，必須要受到行政處罰」。

在當時的環境中，陸濤在杭州的診所被稱為「黑診所」，「我們診所是沒有外掛門面的，剛開始只給老鄉或者熟人看，後來熟人介紹熟人，口耳傳播，來看病的人也越來越多。」

陸濤回憶，2008年前後的一天，一個浙江籍的休閒店老闆李某華突然找來，「這個人講話很客氣，說店裡有服務員生病了，讓我去看看，我過去看就是一個女的感冒了有點發燒，我就打了針開了藥」。

後來，李某華及其開休閒店的親友多次找到陸濤上門給「女服務員」看病。陸濤觀察發現，這間表面上開展按摩洗腳業務的休閒店，其實是個風月場所，而那些生病的女服務員，大概就是性工作者。「我自己沒親眼見過，那些女的也沒人跟我說。每次給她們看病都有人在旁邊看著，除了病情也沒有別的交流，只不過附近的人背後會這麼議論。」

給「女服務員」看病的行為前後持續了兩三年。對於診療收入，陸濤表示從來沒有計算過，因為看診量比較小，而且自己能看的只是普通的感冒發燒，偶爾有一些婦科疾病。

每天早上5點，陸濤（化名）就開始接診病人。現在這個五千多人的村莊，只有兩三名村醫，所以每天都有很多老鄉來看病。雖然只是些頭疼腦熱、腰酸腿痛的小毛病，但也要忙到下午兩三點鐘，陸濤才能閒下來。圖／擷自南方週末
每天早上5點，陸濤（化名）就開始接診病人。現在這個五千多人的村莊，只有兩三名村醫，所以每天都有很多老鄉來看病。雖然只是些頭疼腦熱、腰酸腿痛的小毛病，但也要忙到下午兩三點鐘，陸濤才能閒下來。圖／擷自南方週末

給賣淫女打針看病　被判協助組織賣淫

2011年5月底，陸濤被杭州警方抓捕，陸濤回憶，「剛出事的時候我還以為是診所的問題被發現，後來才知道警察辦的是賣淫相關的案子。但我只是給病人看病，頂多算非法行醫，（我以為）關幾天或者罰點錢就能了事，沒想到這麼嚴重。」

據杭州中院的判決書，杭州市檢察院認為，陸濤為了牟利，明知包括李某華在內若干被告人在杭州湖州街何家村開設休閒店，控制女性賣淫及「賣淫女」出去看病不便於老闆控制等情況，仍然聽從組織賣淫者的吩咐和安排，多次無證上門為這些「賣淫女」看病、打針，為組織賣淫活動起到輔助的作用，因此以協助組織賣淫罪對陸濤提起公訴。

陸濤的辯護人則認為，陸濤行為屬於非法行醫，不構成協助組織賣淫罪為其辯護，不過其辯護意見未被採納。

陸濤回憶，當自己得知不僅取保沒辦成，還定了協助組織賣淫罪，「胸口突然疼得氣都喘不過來，臉急得發青，被緊急送醫，去看守所醫院住了二十多天」。

據大陸刑法第三百五十八條相關規定，為組織賣淫的人招募、運送人員或者有其他協助組織他人賣淫行為的，處五年以下有期徒刑，並處罰金；情節嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處罰金。

2012年4月18日，杭州中院宣判，陸濤犯協助組織賣淫罪，判處有期徒刑一年六個月，並處罰金人民幣5千元（約新台幣2.2萬）。陸濤說，出獄之後，他跟家人在杭州經營水果店和棋牌室，直到幾年前為了孩子上高中才回到安徽老家重操舊業。

備受爭議的「陸濤案」　村醫本人：牢已經做了，只怕影響孩子

2024年3月，一次法律從業者的業務交流中，有人提及「陸濤案」，迅速引發法律、醫療從業者的熱議，不斷有人在網路平台討論此案，認為此案在法理上有探討價值。

南京刑辯律師付士峰以個人身份在微博上公開喊話司法機關，稱有關陸濤的判決是「一起非常典型的錯案，定性分析錯誤，（陸濤）不管是否牟利都屬於本質上無社會危害性的中立的幫助行為」。

不過，也有不少網友認為陸濤不值得同情，組織賣淫者出於維護生產工具而非人道主義的考慮安排治療，又擔心暴露，才沒有去正規醫療機構，「醫生上門診療的行為，客觀上削弱了女性自救的可能性，為組織者繼續控制女性起到了某種幫助作用。」

原安徽省淮北市中級法院高級法官袁長倫則認為，醫生看病是其職責，是中立的行為。如果認定醫生為「賣淫女」看病是協助組織賣淫，除非有證據能證明，醫生與組織賣淫者共謀，為相關嫌疑人提供組織賣淫方面的協助、享有一定比例的賣淫收入分成，或醫生本身就是該團夥的一員，其角色分工就是給「賣淫女」看病。「如果沒有這種不法利益上的共享或者協助組織賣淫行為，不可把中性的醫療行為認定為協助組織賣淫。」

除了頗具爭議的協助組織賣淫罪，該案是否涉及非法行醫罪也引起討論。儘管陸濤的辯護人稱其行為屬於非法行醫，但公訴機關並未以相關罪名提起公訴。「刑事上的非法行醫罪，需要出現一定的惡性結果，否則的話也很難以論罪。」前述同案被告人的代理人說。

受訪的法律界人士均認為，考慮到陸濤本身具有一定的從業資質，此前未受涉醫方面的行政處罰，且對「賣淫女」的診療行為未造成惡性結果，比起非法行醫罪，或許更適用《鄉村醫生從業管理條例》中的超範圍執業的情形，屬於行政違法行為。

醫生強制報告制度再掀討論？

值得一提的是，有關該案的討論中，提及頻次較高的還有醫生的強制報告制度。案件審理階段適用的執業醫師法明確，醫生在職業行為中發現患者涉嫌傷害事件應該按照規定報告。不過該法規範的是取得執業醫師和執業助理醫師資格的主體，鄉村醫生不屬於這個範疇。

案件判決生效已經十餘年，早已超出刑事訴訟法規定的兩年有效申訴期。不過，南京刑辯律師付士峰稱，在超期的前提下，對於原審被告人可能無罪等情況的申訴，法院應當受理。上級法院對下級法院作出的終審裁判，認為確有必要的，可以直接立案複查，經複查認為符合再審立案條件的，也可以決定或裁定再審。

不過當事人陸濤對於申訴態度很消極，「因為牢也坐了，事情也過去很多年了，我已經不想再提起這個事。現在唯一擔心是我的案底以後可能會影響孩子。」

網友這樣說：

天下之大，無奇不有，這種法官，居然還在判案。

明知不讓出去 是為了方便控制 已經屬於強迫賣淫了啊 協助老闆 可不就是協助犯罪嗎 一點都不冤枉啊。

以前香港警匪片，黑醫生那都比大哥還尊貴，誰都不敢惹，畢竟出事不能去正規醫院只能求他。

都沒看過香港的警匪片嗎，給賣淫組織看病的黑診所醫生啥屬性還不明白？

醫生就是治病救人的。他的對象不分年齡大了，不分醜俊。唯一的區別就是你有沒有錢。

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文章授權轉載自《香港01》

人民幣 刑事訴訟 發燒 賣淫 醫師 香港

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