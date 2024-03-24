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香港逛街遇「快槍俠」？她衣服慘被大片液體沾濕 網怒：不管是不是都很噁

香港01／ 撰文／布萊恩
有港女於社交媒體上載照片發文，指她在香港行街時，突然感到「濕濕的」，一望後面發現衣服竟有大片精液，直指「好無助的時刻」。示意圖。聯合報系資料照片
有港女於社交媒體上載照片發文，指她在香港行街時，突然感到「濕濕的」，一望後面發現衣服竟有大片精液，直指「好無助的時刻」。示意圖。聯合報系資料照片

女士們小心！有港女於社交媒體上傳照片發文，指她在香港行街時，突然感到「濕濕的」，一望後面發現衣服竟有大片精液，直指「好無助的時刻」，又慘嘆：「現在香港自己一個人逛街已經是不安全的事？」

貼文引起網友關注，不少人斥責「變態」，建議樓主報警；也有網友看過照片後，估計是痰或口水，未必是精液，「某些叔叔喜歡亂地吐痰噴鼻涕」，但有網友認為「就算不是精液，也他X的很噁心吧？」。

有港女昨日（3月23日）於Instagram（IG）限時動態發布照片講述這次離譜事件。她表示，在香港逛街時，突然感到「濕濕的」，於是望後面查個究竟，驚訝發現衣服有一大片精液，直呼無助，「拍不完，走一走感覺到濕濕的，一看後面這麼一片精液」，又感嘆「現在香港自己一個人逛街已經是不安全的事？」。

帖文引來網友關注，轉載到討論區。不少人斥責兇徒「變態」，建議樓主報警，「有DNA證據，去報警」。

也有網友看過照片後，估計是痰或口水，未必是精液，「有泡泡，不是精液」、「不是精液，像口水或痰」、「某些叔叔喜歡亂地吐痰噴鼻涕」。但有網友認為「就算不是精液，也他X的很噁心吧？」。

有港女於社交媒體上載照片發文，指她在香港行街時，突然感到「濕濕的」，一望後面發現衣服竟有大片精液，直指「好無助的時刻」。圖／截自IG（香港01）
有港女於社交媒體上載照片發文，指她在香港行街時，突然感到「濕濕的」，一望後面發現衣服竟有大片精液，直指「好無助的時刻」。圖／截自IG（香港01）

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文章授權轉載自《香港01》

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