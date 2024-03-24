搭港鐵吃東西被提醒！女子1句話惹怒乘客 一旁陸女自覺「中槍」

港鐵車廂不許飲食，但總有人破壞規矩。1名經「優秀人才入境計劃」到香港的大陸女子在小紅書表示，日前在香港乘搭港鐵，旁邊坐了1名懷疑大陸女子，正在車廂內進食，其他人勸喻會被罰款，但對方豪言「我有錢」，其餘乘客立即將目光轉過來。優才女下車時，聽到有香港乘客惡意辱罵，批評大陸人沒有禮貌，未知是針對霸氣女子，抑或是自己，令她非常難過，「香港人怎麼一眼看出我是大陸的」。網民紛紛留言指「我覺得說『我有錢』的女人很牛X（意即厲害）！」、「只要你不尷尬…」，又認為乘客只是在罵吃東西的女子。

樓主在小紅書表示，早前申請「優秀人才入境計劃」，隨後獲批，於是前往香港辦理身份證和消遣，乘搭港鐵期間，旁邊坐了1名女乘客，不排除同樣來自大陸，當時她在車廂內進食，其他乘客提醒她會被罰款，但她反駁「我有錢」。

由於語出驚人，其餘乘客目光轉向樓主座位的方向，令她感到「丟臉啊，想找個洞鑽進去」，下車時更聽到港人乘客批評「大陸來的北X，沒有禮貌」，未知是針對該名霸氣女子，抑或樓主被誤中副車。她大感不快，「香港人怎麼一眼看出我是大陸的」。

網民紛紛留言指「（批評）是在說地鐵吃東西的那個人吧，你在自作多情什麼？畢竟不在地鐵吃東西是香港人約定俗成的規矩」，亦有人質疑樓主其實是宣傳「優秀人才入境計劃」，希望有人請她幫手申請。

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文章授權轉載自《香港01》