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大陸男住旅館半夜驚見黑蟲爬滿床...開燈發現被包圍 負責人不回應

香港01／ 撰文：喬納森
原PO入住江西景德鎮市浮梁縣洪源鎮1間旅館，當睡到半夜樓主感覺全身發癢，開燈被眼前一幕嚇呆，他被大堆黑蟲包圍。（影片截圖）
原PO入住江西景德鎮市浮梁縣洪源鎮1間旅館，當睡到半夜樓主感覺全身發癢，開燈被眼前一幕嚇呆，他被大堆黑蟲包圍。（影片截圖）

太可怕！大陸男子早前在網上發布影片，指他在江西入住旅館期間，睡到半夜發現全身發癢，開燈發現被黑色蟲子包圍，床上、地下及牆壁都爬滿黑蟲。當下他向旅館投訴，並拍下現場情況。負責人指會退還房租，並安排他入住另一房間，並認為黑蟲的出現，可能因沒關好窗戶，快要下雨蟲子才會飛進來。男住客認為事件留下心理陰影，會繼續據理力爭。

綜合內地媒體報導，男網友早前在網上發布影片，指他入住江西景德鎮市浮梁縣洪源鎮某旅館，當睡到半夜樓主感覺全身發癢，開燈被眼前一幕嚇呆，他被大堆黑蟲包圍，床上、地上、天花板及牆壁都黑蟲在蠕動。樓主立即向旅館作出投訴。

旅館負責人指當時已提供解決方案，退還房租，並免費換另1間房間予原PO，原PO剛開始不同意，並要求去醫院檢驗，她於是帶原PO去醫院檢查，怎料對方突然又不願意去，反而要求賠錢。至於被問可為什麼房中會有黑蟲？負責人則解釋，旅館之前沒有這種情況發生，估計是因沒關窗戶，蟲子才會飛進來，「晚上天氣潮濕又快下雨，飛蟲到處找有光源的地方而進入房間」。

事發2天後，原PO接受媒體訪問時表明：「這次事情給我帶來了很大影響，我現在睡覺都睡不好，會繼續維權。」

影片曝光後，不少網友也覺恐怖，不過有人認為是正常現象：「夏天開空調都會有這種問題」、「因為氣候問題很正常」、「很正常啊！我們老家都這樣」。

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文章授權轉載自《香港01》

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