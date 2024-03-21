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海底撈活春客？陸女服務員跳科目三 旁邊情侶激情親熱...後續更誇張

香港01／ 撰文：田中貴
短裙女員工跳科目三，當時該對情侶仍然表現正常。圖／擷自臉書社團「爆廢公社」影片
短裙女員工跳科目三，當時該對情侶仍然表現正常。圖／擷自臉書社團「爆廢公社」影片

「科目三」一舞紅遍兩岸，不少服務生甚至用來娛賓，但竟然有人比跳科目三的職員更加搶眼。大陸網上流傳一段影片，顯示1名短裙女服務員正在疑海底撈店內賣力跳科目三，甚至有黑衣男遞上啦啦球，短暫共舞。但多名網友始終留意旁邊1對情侶正激情親熱，完全旁若無人，動作誇張令部份人懷疑正上演活春宮，紛紛笑言「男生的喉嚨被異物卡住，女的正想辦法把它吸出來，救人一命勝造七級浮屠，感人」、「旁邊那對情侶跳的比較好」、「後面那女的手在......」。

涉事短片被上載至facebook群組「爆廢公社」，片長約30秒，該片早前已在大陸社群平台流傳，網友大都推測事發於大陸某間海底撈分店，可見寫有「滅火器」簡體字樣。片段中的裙子女服務員整理儀容，然後按照科目三音樂跳舞，其間有黑衣男走近遞上啦啦球，一度加入一起跳舞，隨後剩下女服務員獨自手持啦啦球繼續忘我跳舞。

女員工一邊跳，情侶一邊激吻。圖／擷自臉書社團「爆廢公社」影片
女員工一邊跳，情侶一邊激吻。圖／擷自臉書社團「爆廢公社」影片

但論忘我程度，女服務員遠遠及不上旁邊1對男女，相信他們是情侶。當女服務員跳舞時，男生一度扭頭看正在熱舞的女服務員，秒其女友挨在其身上擁吻，再疑似跨坐在男生身上晃動。當黑衣男離開拍攝範圍時，他們嘴唇才分開，但女友的身體癱軟趴在男生身上，左手放在男生胯下疑有所動作。其他在場人士一直歡呼，不知為女服務員或該對情侶雀躍。

多名網友笑言「也不知道該看哪一個」、「飽暖思淫欲」、「她在搖起來，隔壁也在搖起來」、「怎麼我去海底撈這麼多次沒看到過這樣的」。有人猜想情侶疑似正上演活春宮，「旁邊是騎上去了嗎」、「重點是手在幹嘛？」，但有留言質疑這是一部擺拍片，「重點在右邊，但是我知道他們是故意這麼設計的」。

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文章授權轉載自《香港01》

情侶 活春宮 海底撈

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