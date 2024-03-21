在日本機場拾獲1台MacBook！妹子1舉動找到失主 網讚：好人一生平安

去旅行時在外地遺留貴重物品，令人苦惱又麻煩。最近有網友於Facebook撰寫失物啟事，表示在日本成田機場禁區等待回港航班時，發現1臺MacBook Air電腦遺留在閘口附近，估計是其他香港人留下，所以好心拾回並希望尋失主。結果真的成功找到失主，令不少網友大讚「這樣都撿到算好運了！」、「好人一生平安」。

該女網友近日於Facebook群組「香港失物報失及認領群組」上傳相片，表示在成田機場94號閘口附近拾獲1臺MacBook Air電腦，因為當時航班是香港快運的回港班機，樓主估計是其他同機的香港乘客留下，所以馬上尋失主。

主表示在成田機場9號閘口附近拾獲1臺Macbook Air電腦。（ Facebook 群組「香港失物報失及認領群組」圖片）

結果皇天不負有心人，1位香港女生留言指電腦屬於她，而樓主最後也成功在上機前把電腦交還對方，「失主已經拿回一台電腦了，謝謝谷友們關心」。

不少網友紛紛大讚是好人好事，「好人一生平安」、「要請樓主吃東西了」。

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文章授權轉載自《香港01》