2張彩券中1張！2大學生合資88元中97萬 保管人翻臉獨佔稱「代買」

陸媒報導，中國大陸兩名大學同學，去(2023)年同赴山東旅遊，旅途中2人合資了20元人民幣(約台幣88元)，購買了2張運動彩券，結果其中1張中了22萬人民幣(約台幣97萬元)，但在雙方約好一起領獎前夕，負責保管中獎彩券的一家人卻改口稱僅是「委託」同學代買，已獨自領走所有彩金，讓未領到彩金的另一家人氣到大為光火，直衝對方家發生激烈肢體衝突，並為此提告領取彩金的一方。

陸媒稱，張姓和王姓男子同為大學同學，在去年暑假赴山東旅遊的過程中，合資20元人民幣，買了2張運動彩券，結果其中1張中了22萬人民幣，稅後可實拿逾18萬人民幣(約台幣80萬元)。

2人發現中獎後，雙方的家人原約好一起到山東領獎，屆時再討論獎金如何分配，但負責保管中獎彩券的王姓男子及其家人，卻搶先一步前往兌獎處領走所有彩金。王姓男子並聲稱，中獎的「第2張彩券」是委託張姓男子購買，當天也有將購買的10元人民幣匯款給他，且2人並未說好中獎後就得平分彩金。

張姓男子聞之氣壞，與家人一同前往王姓男子家中理論，雙方一言不合之下發生激烈肢體衝突，張姓一家人決定提告王男及其家人。

大陸法院審理此案後，判王姓一家人應交付張男9萬多元人民幣(約台幣40萬元)，理由是2人已一同前往彩券行，在共同在場的情況下，王男竟未自己購買，而是委託同學來買，顯然違背常理，故認定2張彩券為2人共同購買，因此彩票擁有權及中獎的期待權應是雙方共同擁有，2人均應誠信履行。由於雙方均出資10元，中獎獎金應依出資比例分配。