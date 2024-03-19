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正妹「豬保母」走紅 月薪22K樂在其中「像夢一樣自由」

香港01／ 撰文：孫聖然
雲南一名高顏值「豬保母」，因發表記錄在養殖場養豬的影片，引發不少關注。圖／取自西瓜視頻
雲南一名高顏值「豬保母」，因發表記錄在養殖場養豬的影片，引發不少關注。圖／取自西瓜視頻

給豬打針、準備飼料、洗澡、接生，雲南一名95後高顏值「豬保母」，因發表記錄在養殖場養豬的影片，引發不少關注。她介紹指，自己現時月薪5000元（人民幣，約新台幣2.2萬元），因不用和人「勾心鬥角」，所以像夢一樣自由。

據《紅星新聞》報導，今年26歲的「豬保母」小周，自去年2月起就開始分享有關養豬的影片，影片中出現最多的就是豬崽，其中也包括一些她飼養豬時的瑣碎日常。值得注意的是，因小周多次在影片中出鏡，被不少網友戲稱為「高顏值豬保母」。

不過最令網民好奇的還是，「養豬是否真的輕鬆又自由？」、「是否工資特別高、待遇特別好？」小周表示，自己畢業於雲南師範大學漢語言文學專業，養豬前曾是做文職工作的，但因感到壓抑、焦慮而辭職，待業期間收到養殖場的工作邀請，考慮到工作地點離家不遠，月薪5000多元，便決定試一試。

小周說，剛入職時被安排在母豬生產的區域負責撿胎盤，讓她一度感到害怕，「豬的胎盤帶有很難聞的氣味，經常讓我生理性作嘔。而且遇到母豬難產，我還得把整隻手臂伸到豬的體內拉小豬，黏得滿手都是鮮血。」但她沒想到，自己竟堅持下來了，「說不清是適應了還是麻木了，反正我不害怕，也聞不到臭味了。」

至於工作是否輕鬆又自由，小周表示，目前的工作確實「像夢一樣自由」，「每天正常上8小時的班，會幹一些體力活，也需要做一些髒活，但不用和人勾心鬥角。」而下班後，她則會選擇看電影和讀書來充實生活。

小周稱，自己會通過影片讓更多人了解「豬保母」工作，「有些人對這個行業存有偏見，那是正常的。我自己在來工作之前印象也是（養殖場）比較髒。等到接觸之後就會發現這其實是很正常的工作，畢竟不體面的是人，怎麽會是工作呢？」

「從一開始的不了解到現在喜歡自己的工作，我發現一個道理：年輕人就應該選擇自己喜歡的職業。」小周說自己逐漸喜歡上了這種沒有焦慮的日子，便想利用上班的間隙時間記錄一下日常工作。對於未來是否有將流量「變現」的打算，小周坦言，自己還是想先做好當下的工作，其它事情順其自然，「我拿五千塊錢的工資，沒有那麽多焦慮，該休假的時候可以休假，就挺好的。」

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

保母 月薪 正妹 顏值

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