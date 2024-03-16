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廣西螺螄粉產值數百億 「聞臭師」年薪220萬

梅花新聞網／ 黃葉飛/綜合報導
廣西柳州螺螄粉很有名，「聞臭師」扮演把關品質的角色。圖／取自新浪網
廣西柳州螺螄粉很有名，「聞臭師」扮演把關品質的角色。圖／取自新浪網

歌手靠喉嚨吃飯，運動員靠體能吃飯，但大陸有一種人卻是靠鼻子「聞臭」吃飯，且年薪很高，就是「聞臭師」。廣西柳州近年因螺螄粉聲名大噪，味道會有細微差異，但少不了靈魂食材「酸筍」，此時就靠「聞臭師」把關品質，年薪高達人民幣50萬（約台幣220萬元）。

據新民晚報報導，螺螄粉的味道因各家師傅做法不同，味道也有所不同，靈魂食材「酸筍」散發出的酸臭味，對許多人來說是災難，卻是無數柳州遊子以及饕客久久無法忘懷的滋味，也賦予這座城市獨特的記憶。

柳州螺螄粉年銷售數百億，品質卻也參差不齊，有些酸筍「臭」得更地道、更優質，有些是「臭」得劣質，難端上餐桌，這時候「聞臭師」就成了把關人，必須負責酸筍等原料採購和儲存管理工作。

據了解，不合格的酸筍，散發著一股惡臭、腐臭味；普通的酸筍，咬起來偏硬，纖維多、易塞牙，大多還帶著一陣刺鼻的氣味，聞著讓人頭暈；品質好的酸筍，筍體規則、色澤金黃、口感爽脆，帶著沁人心脾、勾人魂魄的醋酸香氣。

李師傅是柳州一知名螺螄粉品牌公司的涉農業務副總，同時也是第二代聞臭師，負責酸筍等原料的採購管理工作。他透過「嗅覺、視覺、觸覺和味覺」等多方面的綜合判斷，以及透過科學的實驗和數據分析，對酸筍的品質進行評估，確保其符合公司的標準。

李師傅的專業也讓公司產品在一電商平台日均銷售達7萬包，公司也給出50萬元的高額年薪。螺螄粉產業的發展也帶動了柳州的經濟成長，螺螄粉產業鏈銷售收入達人民幣501.6億元（約合台幣2202.4億），成為當地的一大特色產業。

梅花新聞網

螺螄粉

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