人妻搭公車拒收嬰兒車還破口大罵！司機霸氣1招KO獲激讚

坐公車要收好「嬰兒車」！有港男於網路大埔群組發圖發文，指日前乘搭九巴73X公車時，有「奧客女乘客」拒絕收起「嬰兒車」，更辱罵司機「有病」，結果司機「霸氣爆發」，拒絕駕駛開車，並通知所有乘客下車。

事件引來網友熱議，大讚司機「做得好」，「個司機做得好呀，不收起嬰兒車好危險」、「影響司機情緒，駕車會有可能的影響，易生意外」、「司機沒問題，奧客連累街坊」。也有網友質疑司機「拿著雞毛整乘客」，隨即有網友反駁，規定就是上車前要收嬰兒車。

該港男於Facebook群組「大埔 TAI PO」發圖發文，形容「霸氣司機遇上奧乘客」。他表示，日前乘搭九巴來往大埔及荃灣的73X公車時，有「奧客女乘客」上車卻拒絕按指示收起「嬰兒車」，更辱罵司機「有病」，於是「霸氣司機」停止駕駛開車，並通知所有乘客下車，質疑「司機就立刻要求所有乘客下車，不開車」。

從樓主上載相片見到，當時天色已黑，該部公車停泊在公車站，車外站了不少人，未知是否相關乘客。

事件引來網友熱議，大部份都支持司機做法，「司機做法正確」、「這司機做得好呀，不收起嬰兒車好危險」、「其實司機不是整人，他只是做他應該做的事」、「辱罵司機真是很有問題，這女人影響司機駕駛，不顧全車人的安全，司機當然要這樣做」、「司機沒問題，奧客花樣耍過頭連累街坊」。

也有自稱家長網友質疑司機「拿著雞毛整乘客」，「為人父母，我就好明白這點。有好的司機讓我推著上車，抱起寶寶後在輪椅位收車，不知道他這樣是不是拿著『按照規矩』的雞毛整乘客」，隨即有多名網友反駁，「這規定就是上車前要收（嬰兒）車囉，不能說沒通融就是拿著雞毛」、「排隊等公車時，就應該要收好嬰兒車準備上車，而不是推著嬰兒車上公車，再在公車上面收嬰兒車」、「搞不定嬰兒車就該搭計程車」。

據九巴乘客須知「除因安全理由外，不得於行車時與車長談話。不得恐嚇、謾罵或以侮辱性的言語或動作，或以任何其他方式騷擾車長或車廂內之乘客」。香港法例《公共巴士服務規例》屬刑事，當中第13A條列明，任何乘客不得故意阻礙或妨礙司機或任何獲授權的人，或故意分散司機注意力；如無合理辯解即屬犯罪，可罰款3,000元及監禁6個月。此外，根據《道路交通(公共服務車輛)規例》乘客在公共巴士不得使用不良或冒犯性的語言或作出不守規矩的行為，可處罰款$3,000及監禁6個月。

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文章授權轉載自《香港01》