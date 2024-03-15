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出街穿球鞋、走路飛快...小紅書版主列港人4大特徵 網友熱議還有⋯

香港01／ 撰文：謝茜嘉
有小紅書版主近日發布影片，向網友介紹大部份香港人都有的4大特徵，提到港人出門喜歡揹袋、穿球鞋、走路特別快、飲食清淡。（資料圖片）
有小紅書版主近日發布影片，向網友介紹大部份香港人都有的4大特徵，提到港人出門喜歡揹袋、穿球鞋、走路特別快、飲食清淡。（資料圖片）

每個地方的人都有專屬特徵，有小紅書博主近日發布影片，向網民介紹大部份香港人都有的4大特徵，提到港人出門喜歡揹袋、穿球鞋、走路特別快、飲食清淡，還讚賞港人「很有禮貌」。貼文引來一眾網友熱議，並提到其他特徵，包括愛排隊和常投訴等。

小紅書文化版主「粵港澳生活」近日上傳短片，向網友介紹大部份香港人都有的4大特徵。

1）出門一定要揹包

樓主指，香港人不論男女老少，出門都會揹雙肩或帆布單肩包，總知要揹一個容量大的袋。

2）穿球鞋通街走

樓主說，哪怕是下雨天，香港人都較少穿拖鞋出門，基本上都穿波鞋、運動鞋，博主認為港人除講求實用性，穿着上亦較講究。

３）香港人行路飛快

樓主指，「香港本身就唔算係旅遊城市，呢度係金錢至上嘅土地，時間就係金錢，人人講求效率，走路自然快」。

4）飲食相當清淡

樓主表示，香港人特別喜歡吃綠葉菜，還特別喜歡吃白切雞、蒸魚等，少油少鹽，相對健康。

帖文引來熱議，不少網民討論港人還有什麼其他特徵，有人就提到港人喜歡中英夾雜說話，「一句話裏面10個英文的絕對是香港人無疑」、「每兩句話內，肯定帶『係啦』，或者串入一個英文單詞」。

有網友就認為港人「香港人特別喜歡排隊」、「口頭禪叫人『靚仔』、『靚女』」、「特別講禮貌，特別守規矩」、「搭扶梯站右邊」，不過亦有人指出部份港人「時常粗口掛嘴邊」、「你講漏了愛投訴這個特點，事無大小都投訴」。

有網友認同博主「飲食清淡」說法，指出港人買飲料喜歡叫「少糖／走甜／少冰」，有網友則不認同，「香港人常食快餐，怎會健康」、「清淡個鬼，我去西貢吃嘢，哇，鹹X死人」、「香港的飲食味道重過珠三角好多地方」、「食物白切雞、少油少鹽，阿公阿婆先咁」。另有香港網民留言指出，「我成日落街着拖鞋㗎喎」、「大把人字拖通街走」。

甚至有香港網友反駁版主「香港唔係旅遊城市」說法，「咁多遊客都話唔係旅遊城市」、「唔係旅遊城市唔通係工業城市」。

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文章授權轉載自《香港01》

小紅書 少油少鹽 特徵 香港

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