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「大陸3大頑疾」台人驚呆！找工作28歲算大齡、性別對立男女互撕

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸網友表示，在大陸28歲求職已是大齡。記者許正宏／攝影 許正宏
大陸網友表示，在大陸28歲求職已是大齡。記者許正宏／攝影 許正宏

中國大陸社會風氣與台灣不盡相同，有大陸網友抱怨，大陸有三大頑疾，包括年齡及就業空窗期焦慮、性別對立嚴重、警方愛甩鍋不負責。他坦言，在大陸只要28、29歲就算是大齡求職，若是有半年空窗期幾乎等於有案底一樣嚴重。而性別議題也很糟糕，只要是男性受害，留言區就會有女性網友一片叫好，反之也是。

一名大陸網友在論壇Reddit發文表示，大陸有兩大頑疾，第一，在大陸找工作有嚴重的年齡及空窗期焦慮，只要到了28、29歲就算是大齡求職，若想找到體面工作，名校、年輕兩大條件缺一不可，如果辭職後空窗半年以後，幾乎跟有案底一樣嚴重。

第二，大陸性別對立嚴重，「兩邊基本上到了法西斯的地步」，只要是男性受害的新聞，留言區就會有女性網友一片叫好，女性受害的新聞則會是男性網友開心起哄，「感覺已經和兩個不共戴天的種族差不多了」。

第三，警方辦事拖延、愛甩鍋，如果遭小偷、被騙錢報警，警察第一反應是指責你為什麼讓這件事發生、為什麼不提前注意，做筆錄時態度也非常不好，接著就沒有後續了。

該網友好奇，這三方面在台灣情況如何，「想問問台灣的警察會比較負責嗎？還是說也會這樣」。

其他人則留言「三個都不是台灣主要的頑疾」、「1.找工作主要還是看能力，不過如果是無相關經驗的話當然還是不要超過30比較好。空白歷程沒差，台灣很多人去國外打工，或是大學畢業去旅遊。主要是你願意接受多少薪水，跟你有多少能力。2.台灣男女關係很一般，沒啥對立。3.台灣警察破案率大概三成，不過主要是要看什麼案件啦 態度都不錯，也不會問你是為什麼被偷之類」。

還有人說「二三點也是有，任何群體都會有對立，只不過對立的嚴重程度不一樣，台灣男女對立問題，應該是東北亞四國中最輕微的。警察嘛，爛警也是一堆，無論老少，第一點，28、9在台灣絕對稱不上大齡，在某些社底族群中可能是？但主流絕對不是，隔半年以上找工作也不會有所謂案底的情況，台灣失業率是不高的，反而還在缺工」。

Reddit 失業 性別 求職

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