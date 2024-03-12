「7次考駕照都失敗」成績單瘋傳！女怨倒楣 網驚呼：拜託妳放棄

考駕照未必人人順利。有香港女性於網上發文哭訴，她考駕照考了7次都不及格，但她強調不會放棄，自言「怎麼這麼難？難道我不上路也是好事嗎，還需要更多上路經驗」，更明言「不放棄會堅持到底」。她又歸咎於自己「倒楣」導致路試不及格，「（駕駛考試路線）又長又多車，沿路都好複雜。」

發文引來網友熱議，有人分享自身經歷安慰原po，「7次還好啦，我都考了9次」、「運氣好重要」、「妳的教練有問題，換一個」。但有更多網友認為原po不適合「開車」，勸告放棄，「考7次還是不合格，真的代表你不適合開車」、「放下啦施主」、「無謂變馬路炸彈！」、「真心建議不要害人」。

該港女日前於Facebook群組「學車/學神/駕駛技術交流集中營」發文分享考駕照經歷，考了7次都不及格。但她明言不會放棄，「已經7次（考駕照不及格），不放棄就對了，我已經完成一半」。她又說，雖然浪費了很多金錢和時間，但認為是好事，「沒辦法，考不上就考不上，或許我還不能上路是好事，需要更多經驗」。

不過原po之後表示，「今日心情都不知應該開心還是不開心好」。她強調自己駕駛能力沒有問題，「本身教練也說我OK」，然而一到正式考試就緊張「腳震」影響表現。

原po以當日早上10時10分考沙田河畔路線時為例，指考試時「超級多車」，最終因不熟路「肥咗（不及格）」、「真係好倒楣，又要再考過（路試）」，她說幸而停車考試順利通過，算是完成了一半考試。

原po有2項被「指出」嚴重錯誤，分別是「不顧及其他道路使用者」和「警覺性及判斷力弱」。（網上圖片）

從原po上載的駕駛考試成績單見到，她被找出多項輕微犯錯，包括「沒即時查看交通情況」、「太接近其他物體」、「發出不正確訊號」等。另有2項被圈出嚴重錯誤，分別是「不顧及其他道路使用者」和「警覺性及判斷力弱」。

發文引來網友熱議，有人分享自身經歷安慰原po，「欣賞妳堅持」、「7次還好啦，我都考9次，最後那次才勉強pass到」、「我也好好幾次，運氣好重要」、「妳教練有問題，換一個」。

但有更多網友認為原po不適合「開車」，勸告放棄，「考7次都唔合格，真的是不適合開車，希望妳慈悲為懷，放過自己，讓別人也平安」、「7次考失敗，妳還覺得只是倒楣？」、「求求妳放過我們，搭巴士算啦」、「真心建議別害人」。

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文章授權轉載自《香港01》