陸醉男好奇試圖打開飛機逃生艙門 空姐「秒關」嚇到聲音狂顫

陸媒報導，在9日一班青島飛往哈爾濱的航班上，一名酒醉男子在飛機起飛前試圖打開機艙的逃生艙門，當下遭空姐眼疾手快一下按回。

事發後的現場影片曝光，可見空姐一邊用手按住逃生艙門，一邊用顫抖聲音向同事稱，「我跟他說了不（能）打開」，緊張得連話都說不清楚。目擊者稱，男子是因為好奇所以想打開艙門看看有什麼。後來乘務人員為該男子換了座位，下飛機時沒即時讓他下機，要求男子寫好多證明。

事發後的空姐一邊用手按住逃生艙門，一邊用顫抖聲音向同事稱，「我跟他說了不（能）打開」，緊張得連話都說不清楚。圖／擷自微博影片

據網傳片段，飛機上有男性空服員向酒醉男子提出疑問，「先生，這是你打開的嗎？為何要開啟？有沒有告訴您這種東西是禁止開啟的。」

空服員在一旁說明稱，「我已經介紹過他們，並且告訴他們不可開啟。」目擊者轉述過程時指，還記得兩名空服員十分緊張，這足以說明此事的嚴重性。

在空服員質問該名男子事件原委時，該名男子還拿起手機和別人交談，行為十分脫序。空服員繼續追問是否有喝酒，男子才點頭承認。最終擔心他再次做出離譜行為，立刻安排換位子，遠離安全出口，結束這場鬧劇。

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文章授權轉載自《香港01》