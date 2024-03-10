感覺來了擋不住！計程車司機無視一旁車輛「當街解放」他怨輪胎慘遭波及
人有三急的確很難忍，但就地解放時都要留意會否影響其他人。有司機在網上大呻，將車輛停泊路邊期間，有計程車司機將車泊在其後方位置，繼而下車走到前方坑渠隨地小便，無視對方車輛正在旁邊響號，尿液甚至濺中車胎，受害司機慨嘆「明知有人也繼續在人家車旁邊拉，第1次見」。網友笑言「可能他在那個下水道洞拉開」、「緣份到了，看見這個渠蓋，所以一定要在這裡拉」。
樓主在facebook社團「的士司機資訊網 Taxi」表示，圖中計程車司機戴了口罩，將車停泊在樓主後方位置，然後下車走前，明知樓主車輛在旁邊，照樣向坑渠隨地小便，即使樓主坐在車內響號示意警告，但都無阻其「雅興」，令到樓主無奈形容「這個大哥好樣的……只要你不尷尬就行」、「每個人都會尿急，但明知有人也繼續在人家車的旁邊拉，第1次見」。
圖中可見，坑渠蓋右下角濕透，樓主車輛車胎更被指遭尿液濺中。
多名網友見到帖文，紛紛笑言「洗車？」、「可能他對你有意思，小心」、「側邊還好呀！至少不是正對著你的車，我遇過有人就這麼站在你車前幫你『洗車』」、「即時開走你的車，讓他沒有遮擋」。
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文章授權轉載自《香港01》
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