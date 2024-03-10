感覺來了擋不住！計程車司機無視一旁車輛「當街解放」他怨輪胎慘遭波及

偷心又騙金！中國大陸1名30歲男子瞞騙已娶妻生子的事實，又花錢請人扮成母親，欺騙女友。讓女友懷孕後又哄她生下女兒，卻多番推托不去登記結婚，甚至謊稱手機被偷、出交通意外等，在領證日及婚禮當日「玩失蹤」。交往期間，他更想出各種藉口騙女友，並向她借了58.85萬元人民幣（約新台幣257萬元）。女友後來揭穿他的謊言，並透過法院追討欠款，但男子無力償還，而男子母親更直言「他還是孩子，不懂事」，不同意法院要求賣樓還債，無賴之舉令人咋舌。最終還是男子的2名姐姐代弟還債，事件才終告平息。

2024-03-10 10:25