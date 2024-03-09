連續8年買同組彩券號！男中大獎秒變千萬富翁 網羨：堅持就是勝利

大陸廣西南寧一名男子近日買彩券，中逾1000萬元（約新台幣4372萬元）大獎。他介紹，自己18年前就開始買彩票，今次中獎的號碼亦已連續買了8年。有網友還對此表示，「堅持就是勝利」。

據「星視頻」報導，王先生自參加工作後就開始購買彩券，至今已有18年。他日前用14元（約新台幣61元）投注，竟喜中1000萬元（約新台幣4372萬元）大獎。

王先生說，自己買彩券更傾向於守號（即是連續買一注或一組號碼），認為每次重新選號較為費時費力，守號則更為簡單直接。

王先生表示，今次中獎號碼自2016年起便開始守號，期間他還曾中過3萬多元（約新台幣13萬元)的獎金。王先生得知自己中了大獎時，陷入了難以置信的狀態，「太過激動，需要時間平復心情。」

網友這樣說：

「又騙人買彩券。」 「騙騙大家算了，別把自己也騙了。」 「中肯定能中，但中這麽多就有點扯蛋了，發財夢可以有但不能迷進去。」 「彩券滯銷，告訴你守8年的人中了，你應該長期買，買10年說不定就中了。」 「一個號守一輩子，還可以傳給兒子，兒子傳孫子，中不中不重要，關鍵是得守！」

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文章授權轉載自《香港01》