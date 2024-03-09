聽新聞
test
0:00 / 0:00
連續8年買同組彩券號！男中大獎秒變千萬富翁 網羨：堅持就是勝利
大陸廣西南寧一名男子近日買彩券，中逾1000萬元（約新台幣4372萬元）大獎。他介紹，自己18年前就開始買彩票，今次中獎的號碼亦已連續買了8年。有網友還對此表示，「堅持就是勝利」。
據「星視頻」報導，王先生自參加工作後就開始購買彩券，至今已有18年。他日前用14元（約新台幣61元）投注，竟喜中1000萬元（約新台幣4372萬元）大獎。
王先生說，自己買彩券更傾向於守號（即是連續買一注或一組號碼），認為每次重新選號較為費時費力，守號則更為簡單直接。
王先生表示，今次中獎號碼自2016年起便開始守號，期間他還曾中過3萬多元（約新台幣13萬元)的獎金。王先生得知自己中了大獎時，陷入了難以置信的狀態，「太過激動，需要時間平復心情。」
網友這樣說：
「又騙人買彩券。」
「騙騙大家算了，別把自己也騙了。」
「中肯定能中，但中這麽多就有點扯蛋了，發財夢可以有但不能迷進去。」
「彩券滯銷，告訴你守8年的人中了，你應該長期買，買10年說不定就中了。」
「一個號守一輩子，還可以傳給兒子，兒子傳孫子，中不中不重要，關鍵是得守！」
延伸閱讀：
男子借買彩票11次盜竊數百張刮刮樂兌獎6000餘元 依法遭刑事拘留
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言