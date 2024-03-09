影／傻眼！健身男趴地推槓鈴拉伸 突遭陌生女「抬腳推走」逛大街

到底發生什麼事？中國有健身房員工趁空閒時間，以推槓鈴形式進行拉筋伸展運動，卻突然被1名陌生女子從後抬起雙腳推走，來不及反應就被推著「遊街示眾」，場面極怪異。健身男事後大為無奈，表示「不知道她有啥病，我都無語了！」。健身房事後證實女子是會員，而她表示因貪玩才會出手推人。相關片段引來網友爆笑留言，嘲諷「為什麼花一樣的錢，他的比較好玩？」、「最後在哪停車呢？」。

綜合中國媒體報道，事發於上月28日，在江蘇省常州市1間健身房內發生匪夷所思的一幕，從健身房的監視器畫面可見，1名男子以掌上壓般的動作，於地上推著槓鈴進行拉筋伸展等運動，未料在旁1名女子突然走到男子身後，抬起其雙腳，如「推車仔」般向前推進一段距離。男子當刻大感驚訝即時回頭查看，惟來不及反應就被推著「遊街示眾」，2人奇怪舉動亦引來健身房其他客人訝異目光。

片中男子原來是健身房員工，隨即調閱閉監視器畫面，並無奈大喊「不知道她有啥病，我都不認識她，但是她就過來直接抱住我的腿，把我直接給推走了，我都無語了！」，幸好過程中男子並無受傷。該健身室事後證實，女子是店內會員，而片中男子和該女子並不認識，女子後來稱因為「一時興起好玩，才出手推人」。2人奇怪舉動引來健身室其他客人訝異目光。

片段曝光後引來網友瘋狂嘲笑，「當時就很突然」、「她就是玩性大發了」、「為什麼花一樣的錢，他的比較好玩？」、「你搶走了他要練的器材，所以他只能抬著你練」、「她做了我想做的事」、「最後在哪停車呢？」、「幸福自己把握，看到喜歡的就推回家」、「練完去工地上班很合理阿！」。

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文章授權轉載自《香港01》