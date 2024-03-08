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長腿正妹被指相親失敗 頹廢躺沙發滑手機 網集氣支援：錯過！

香港01／ 撰文：田中貴
女生被拍攝到特意打扮一番，躺在梳化打開手機，可見透過微信向同1人發送多個訊息，但不獲對方回覆。（網上圖片）
女生被拍攝到特意打扮一番，躺在梳化打開手機，可見透過微信向同1人發送多個訊息，但不獲對方回覆。（網上圖片）

不少人仍然透過相親結識未來伴侶，但僧多粥少難免失敗。網傳廣東潮汕1名00後女子不但顏值高，而且擁有1雙長腿，參加完相親，回家後躺在梳化透過微信尋找對方，結果全部訊息沒有獲得回覆。不少網友大感同情，紛紛指出男方「走漏眼」、「這個年頭美女都會失戀」。

事件發生在廣東潮汕，1名00後女子被拍攝到特意打扮一番，躺在梳化打開手機，可見透過微信向同1人發送多個訊息，但不獲對方回覆，因而表現頹廢。拍攝者稱該名女子相親失敗，更上載其餘照片，她除了高顏值和擁有1雙長腿之外，而且幫手做家務和照顧老人家，名副其實好妻子，但仍然無人問津。

網友紛紛寄予同情，指出男方「走寶」、「眼角高」，亦有人質疑可能其他因素導致女方相親失敗，鼓勵她再接再厲。

片段亦引來不少質疑，內地網友指其拍攝手法及角度像極抖音的擺拍片，「確定不是拍抖音視頻的段子？」、「這劇本不錯，演得也還行」、「這都能上熱搜，炒的離譜」。

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文章授權轉載自《香港01》

廣東 微信 抖音 相親 顏值

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