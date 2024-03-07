菠菜蛋沙拉賣130元！港漂陸女被香港物價嚇壞 見1現象再驚：香港人不缺錢

香港物價高昂早已不是新鮮事，但仍屢屢嚇倒來港消費或不是慣常在港生活的非本地人。有於香港打工的00後大陸人近日在網上發文，指香港的物價實在令人太震驚，1盒菠菜加2個蛋標價34元（約新台幣137元），大呼「吃不起啊」！樓主更稱留意到這產品經常賣光，直言「香港的確物價高，但不缺錢的人也多」，貼文引來一眾網友熱議。

該「港漂」於小紅書以「香港的物價讓我太震驚了吧」為題發文，指出近日留意到有店鋪出售1盒沙拉標價34港元，沙拉只以菠菜墊底，再加上2個雞蛋。他大感驚訝，高呼「太貴了吧」，雖然比不上之前有小紅書使用者稱在香港酒店享用2個雞蛋要210元（約新台幣846元）另加一成，「但這物價也夠誇張了，吃不起啊」。樓主更說雖然沙拉很貴，但留意到這產品好像蠻受歡迎，貨架經常被清空，大呼「香港的確物價高，但不缺錢的人也多」。

一位在香港打工的大陸人近日在網上發文，指香港的物價實在令人太震驚，1盒菠菜加2個蛋標價34元（約新台幣137元），大呼「吃不起啊」。圖／資料照片

貼文引來熱議，有網友驚訝道，「這能吃得下？2萬（約新台幣8萬元）的工資連口腹之欲也沒有？香港沒有午休時間嗎？吃飯這麼趕？」，甚至有網友分享「廟街50元（約新台幣201元）一根的糖葫蘆，我也吃不起」、「我們吃50塊單球冰淇淋已習慣了，沒有貴的感覺，但也承認這裡生活真不便宜」。

有網友指出這品牌定位本來就是迎合忙碌、有負擔能力的上班族，「是白領趕時間吃的，貴點沒關係，因為這就是他們想吃的，比較健康，不用擠人」、「只想吃纖維加蛋白質無碳水，但又不想自己做自己帶的就是這個產品的目標客戶群」、「34元是貴，但這明顯是給時薪300+（港元，約新台幣1200元）的人吃的」。

有網友認為，香港人本來薪資也較高，「你這個觀點真的很奇怪，香港的經濟水準人均GDP也高啊，一個酒樓的洗碗工月薪少說也1.5萬（港元，約新台幣60400元）」，樓主回覆指在超市買雞蛋平均每隻只需3至4元（約新台幣12至16元），「按比例來說，這個34元的絕對是高消費啊」。

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文章授權轉載自《香港01》