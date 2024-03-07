快訊

教師歹年冬？高中師遭2學生架住「板擦砸臉」伺候 反轉結局驚呆眾人

法國羽賽／讓王祉怡滿場飛奔 戴資穎直落二晉級8強

東超籃賽／確定不打了！左足傷勢不允許 林書豪2戰都將缺席

聽新聞
test
0:00 / 0:00

菠菜蛋沙拉賣130元！港漂陸女被香港物價嚇壞 見1現象再驚：香港人不缺錢

香港01／ 撰文／卡洛兒
一位在香港打工的大陸人近日在網上發文，指香港的物價實在令人太震驚，1盒菠菜加2個蛋標價34元（約新台幣137元），大呼「吃不起啊」。示意圖／Ingimage
一位在香港打工的大陸人近日在網上發文，指香港的物價實在令人太震驚，1盒菠菜加2個蛋標價34元（約新台幣137元），大呼「吃不起啊」。示意圖／Ingimage

香港物價高昂早已不是新鮮事，但仍屢屢嚇倒來港消費或不是慣常在港生活的非本地人。有於香港打工的00後大陸人近日在網上發文，指香港的物價實在令人太震驚，1盒菠菜加2個蛋標價34元（約新台幣137元），大呼「吃不起啊」！樓主更稱留意到這產品經常賣光，直言「香港的確物價高，但不缺錢的人也多」，貼文引來一眾網友熱議。

該「港漂」於小紅書以「香港的物價讓我太震驚了吧」為題發文，指出近日留意到有店鋪出售1盒沙拉標價34港元，沙拉只以菠菜墊底，再加上2個雞蛋。他大感驚訝，高呼「太貴了吧」，雖然比不上之前有小紅書使用者稱在香港酒店享用2個雞蛋要210元（約新台幣846元）另加一成，「但這物價也夠誇張了，吃不起啊」。樓主更說雖然沙拉很貴，但留意到這產品好像蠻受歡迎，貨架經常被清空，大呼「香港的確物價高，但不缺錢的人也多」。

一位在香港打工的大陸人近日在網上發文，指香港的物價實在令人太震驚，1盒菠菜加2個蛋標價34元（約新台幣137元），大呼「吃不起啊」。圖／資料照片
一位在香港打工的大陸人近日在網上發文，指香港的物價實在令人太震驚，1盒菠菜加2個蛋標價34元（約新台幣137元），大呼「吃不起啊」。圖／資料照片

貼文引來熱議，有網友驚訝道，「這能吃得下？2萬（約新台幣8萬元）的工資連口腹之欲也沒有？香港沒有午休時間嗎？吃飯這麼趕？」，甚至有網友分享「廟街50元（約新台幣201元）一根的糖葫蘆，我也吃不起」、「我們吃50塊單球冰淇淋已習慣了，沒有貴的感覺，但也承認這裡生活真不便宜」。

有網友指出這品牌定位本來就是迎合忙碌、有負擔能力的上班族，「是白領趕時間吃的，貴點沒關係，因為這就是他們想吃的，比較健康，不用擠人」、「只想吃纖維加蛋白質無碳水，但又不想自己做自己帶的就是這個產品的目標客戶群」、「34元是貴，但這明顯是給時薪300+（港元，約新台幣1200元）的人吃的」。

有網友認為，香港人本來薪資也較高，「你這個觀點真的很奇怪，香港的經濟水準人均GDP也高啊，一個酒樓的洗碗工月薪少說也1.5萬（港元，約新台幣60400元）」，樓主回覆指在超市買雞蛋平均每隻只需3至4元（約新台幣12至16元），「按比例來說，這個34元的絕對是高消費啊」。

延伸閱讀：

香港男性北上$2000租平方英尺樓 1年後買樓 低廉物價抵銷來回香港交通費

與家人外食3日花1000元 港漂女碩士生呻香港物價貴：被飯錢嚇暈

文章授權轉載自《香港01》

小紅書 薪資 超市 雞蛋 香港

延伸閱讀

和丈夫印度自助旅遊 重機女網紅遭7男輪流侵犯…2人滿臉傷曝慘痛經歷

同學聚會驚揭暗黑過往！尪得知妻婚前「大戰26男」崩潰 提1要求當和解讓眾人看傻

捲蘇丹紅風波！饕客嘆八方雲集熱門品項疑中招 網卻怨人潮不減：等30分鐘

同系朋友都做超商！他挺公職是「文組翻身唯一出路」 網搖頭：變又窮又忙

相關新聞

菠菜蛋沙拉賣130元！港漂陸女被香港物價嚇壞 見1現象再驚：香港人不缺錢

香港物價高昂早已不是新鮮事，但仍屢屢嚇倒來港消費或不是慣常在港生活的非本地人。有於香港打工的00後大陸人近日在網上發文…

群演工資翻10倍！橫店劇組搶演員拍短劇 現實版「霸總」也橫漂

微短劇的走紅帶動了投資潮，今年以來，入駐橫店影視城的劇組同比增長20%以上，但隨之而來的是演員尤其是群演緊缺。據報導，橫...

下樓梯滑手機…女子踩空「90度重摔」嚇壞人！店家：機會教育

一名女子正要下樓走到賣場入口，但在下樓梯時眼睛仍關注著手上的手機螢幕，讓她不慎踩空，整個人呈90度跌摔在樓梯台階上，由於頭、手當場濺血，還曾一度誤傳死訊，引起該社區負責人向媒體急忙澄清：「只是摔傷」。

女子買茅台想驗真偽收死亡威脅 店舖關門吹雞後續超狂 警方介入

除了心虛都不知怎形容。大陸有女子較早前和朋友到西安旅遊，到當地煙酒行以5,500人民幣（約22,000元新台幣）買入2瓶飛天茅台，她付錢後要求老闆「抄碼」記下酒身資料方便驗真偽，沒想到店方即時發難，關上店門要搶回茅台，老闆發出「死亡威脅」，揚言她夠膽舉報就「叫人來照死裏弄你」，其後還找來同伴搶酒並當場摔爛。警方到場後，老闆和店員竟馬上躺地稱被客人打傷。事件引起關注，不少人形容那間很可能是「黑店」，現時警方已聯同監管部門介入。

網傳大陸大叔遊淺水灣...疑強搭泳裝洋女肩合照 網友斥丟臉：非禮

幾個大叔圍著泳裝洋女，所為何事？網上瘋傳影片，顯示有數名大陸大叔遊淺水灣時，圍著1名單獨坐在沙灘、身穿比基尼泳衣的外籍女子，疑強行搭肩膊合照，其間手部掃過泳裝洋女的背部，而洋女的肢體語言顯得極不願意，

喝到快見底！妹子才知誤飲老爸壯陽湯 曝「3嚴重後果」卻被婆媽狂要配方

真的別亂喝！日前一名女子發文表示，一日在家聞到爸爸煮很香的湯，好奇心之下，也去廚房盛一碗來嘗鮮，豈料喝到快見底時，媽媽看到才急忙勸阻表示，「那鍋湯是爸爸的壯陽湯」，令女子當場胃口全無。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。