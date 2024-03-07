下樓梯滑手機…女子踩空「90度重摔」嚇壞人！店家：機會教育

陸媒《上游新聞》報導，在中國大陸四川省自貢市的一家地下超市前，一名女子正要下樓走到賣場入口，但在下樓梯時眼睛仍關注著手上的手機螢幕，讓她不慎踩空，整個人呈90度跌摔在樓梯台階上，由於頭、手當場濺血，還曾一度誤傳死訊，引起超市負責人向媒體急忙澄清：「只是摔傷。」

該起走樓梯看手機跌倒的意外發生在5日下午，位於自貢市的紫檀匯源超市賣場入口，一名身穿長版羽絨衣的女子，疑似要走到賣場入口，但在下樓梯時因為還在看手機，導致一腳不慎踩空，整個人呈90度直接跌摔在台階上，由於她的頭部和手的下方當場出血，驚動路人幫忙打電話通報救護車前來救援。

該起事件卻在當天下午傳出女子死訊，讓超市負責人急忙出面表示，女子只是摔傷，死訊則是誤傳，但此事十分具有教育意義，他表示也已教育員工在走路時不看手機。