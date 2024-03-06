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喝到快見底！妹子才知誤飲老爸壯陽湯 曝「3嚴重後果」卻被婆媽狂要配方

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子誤喝爸爸的壯陽湯，結果當天晚上睡不著，隔天起床還出現臉上長痘、喉嚨沙啞等症狀。情境示意圖。圖／Ingimage
一名女子誤喝爸爸的壯陽湯，結果當天晚上睡不著，隔天起床還出現臉上長痘、喉嚨沙啞等症狀。情境示意圖。圖／Ingimage

真的別亂喝！日前一名大陸女子發文表示，一日在家聞到爸爸煮很香的湯，好奇心之下，也去廚房盛一碗來嘗鮮，豈料喝到快見底時，媽媽看到才急忙勸阻表示，「那鍋湯是爸爸的壯陽湯」，令女子當場胃口全無。結果她當晚完全睡不著覺，好不容易入睡，隔天起床卻發現身體出現3大異狀，直呼「救大命啊」。貼文一出，引發大批網友熱烈討論。

女子在小紅書發文表示，因為爸爸在廚房煮的湯很香，她忍不住也盛一碗來喝，結果快喝完了，媽媽才跑過來勸阻，表示廚房那鍋湯是魚膠海馬鹿茸洋參湯，也是爸爸的「壯陽湯」，令女子當場傻在原地、胃口全失。

因為喝了爸爸補品，女子大嘆當天晚上精神超好，完全睡不著，「床上打滾4小時還渾身有勁不肯入睡」，好不容易強迫自己入睡，隔天起床才驚覺自己臉上長痘牙齦痛喉嚨沙啞，身體狀態極差，忍不住直呼「救大命啊」。

這段奇葩經歷PO網後，引發大批網友熱烈討論，許多人幽默留言，「上班之前也需要喝這碗，不然這一天的活幹不下去」、「可以去跑馬拉松比賽，中途不用休息」、「妳媽對妳咬牙切齒了」。也有喝過類似補品的網友表示，「我也喝過，感覺血在沸騰」、「其實就是熱氣，不會有她說的那些誇張表現」。

有趣的是，留言中出現不少女網友跪求原PO交出湯品配方，「妳媽媽有配方嗎？我閨密老公很需要」、「我有朋友想要方子」、「我想要配方」。後續該女子真的再PO一篇文章給配方，同時也強調自己不是專業人士，這種民間配方還是別輕易嘗試。

小紅書 廚房 爸爸 鹿茸

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