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荒謬慶生！他怒揭餐館「4宗罪」蟑螂滿桌爬 1物入菜網誤以為魚皮

香港01／ 撰文：桃樂斯
日前有食客生氣發文，指全家於旺角某連鎖酒樓用膳，但就直斥酒家4宗罪，不僅蟑螂上桌亂竄，菜裡面甚至還有報紙。圖／取自臉書「飲食黑店大全 (全港食店質素/價錢/服務關注組)」
日前有食客生氣發文，指全家於旺角某連鎖酒樓用膳，但就直斥酒家4宗罪，不僅蟑螂上桌亂竄，菜裡面甚至還有報紙。圖／取自臉書「飲食黑店大全 (全港食店質素/價錢/服務關注組)」

滿心歡喜與家人賀壽，卻換來一肚氣！日前有食客生氣發文，指全家於旺角某連鎖酒樓用膳，但就直斥酒家4宗罪，當中包括侍應上菜「趕頭趕命」，並要求他們自行擺碟、沒有人負責收走碗碟、豆苗內居然藏有報紙，更令人噁心的是，切片皮鴨檯上出現活生生的蟑螂爬來爬去，衛生情況相當惡劣，故不滿稱若是大排擋還勉強能接受，「但連鎖酒家可以有點這麼（的）東西發生，我真歎為觀止」。有網友對此直呼恐怖，更誤以為報紙是魚皮。

該食客在facebook群組「飲食黑店大全 (全港食店質素/價錢/服務關注組)」發文，指日前全家前往光顧旺角某連鎖式酒家，本應開開心心享受賀壽飯，不過侍應上菜時卻「趕頭趕命」，將菜放滿全檯，甚至傳菜時直接遞給他們，要求自行安排擺位，深感不滿斥「真心神經病」。

樓主表示理解人多滿座自然要快，所以他們用膳時亦盡量吃快點，但當叫某位侍應姐姐收走碗碟時，對方卻稱：「我傳菜了啊。」之後詢問對方有沒有員工可以負責收碟，對方只回覆「不是我」便離開，批評對方態度「差到無人有」。

不過以上都末算差，更離譜的是豆苗居然藏有報紙，而旁邊用作切片皮鴨的檯更見到「小強」。樓主稱，明白餐館有蟑螂很平常，但質疑「這不是一邊有師傅在片鴨子，也可以從他這樣到處走一下嘛？」，又指若然是光顧街邊茶餐廳或大排擋還算可以接受，「但連鎖酒家可以有點這麼（的）東西發生，我真歎為觀止」。最後他表明並非不支持本地餐館，但同時感嘆「這麼多人走上大陸吃東西都不是無原因」。

留言區不少網友表示認同，又指該酒樓的確「愈來愈差」、「近幾年無論出品，基本服務落差極大」，認為職員的態度「明擺著叫你快吃完結帳走人，可以輪到下一班食客入場」，又對豆苗藏有報紙感到訝異，稱「我以為是魚皮呢」。

惟有人揶揄樓主「你也挺可愛，叫個傳菜幫你撿桌子，你不叫個廚房佬幫你泡茶？」，建議遇此情況「你應該直接找經理」。

日前有食客生氣發文，指全家於旺角某連鎖酒樓用膳，但就直斥酒家4宗罪，不僅蟑螂上桌亂竄，菜裡面甚至還有報紙。圖／取自臉書「飲食黑店大全 (全港食店質素/價錢/服務關注組)」
日前有食客生氣發文，指全家於旺角某連鎖酒樓用膳，但就直斥酒家4宗罪，不僅蟑螂上桌亂竄，菜裡面甚至還有報紙。圖／取自臉書「飲食黑店大全 (全港食店質素/價錢/服務關注組)」

延伸閱讀：

餐廳搭枱食到一半要求調枱　侍應仲咁做…　食客：好似得香港先會

劣食！粉嶺茶餐廳豬扒包又燶又黑　食客要求更換　阿姐叫咁做絕了

文章授權轉載自《香港01》

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