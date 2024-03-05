太寂寞！趁尪出差搞不倫戀 人妻偷吃18歲鮮肉：已不能回頭

獨守空房就該出軌？近日有名38歲香港人妻在討論區發文講述與18歲「小鮮肉」出軌經過，稱因49歲丈夫要到中國大陸工作，她寂寞難耐下用交友軟體結識網友，因而與1名18歲帥氣健碩的男大學生結緣，2人約出來見面就進行了不安全性行為。

人妻雖感愧疚，並堅稱本來不打算有親密行為，但最終不但與對方開房上床，其後甚至維持每周見面3、4次。她坦言已被小鮮肉「征服」、「已不能回頭」，但又不準備與丈夫離婚，深陷兩難局面。不過，有網友指同類故事經常在網上出現，加上原po不斷回應留言，內容露骨大膽，有人質疑內容是「編故事」。

該名38歲人妻在香港討論區發文，稱與49歲丈夫沒有子女，近年關係更是出現問題，兩人已有1年多沒有行房。而且，丈夫不時要到大陸工作，聚少離多。她又指丈夫自去年12月就上了大陸工作，需要到今年5、6月才能回港，「坦白講一上工就上去半年，有點寂寞」。

出於寂寞，早前她透過交友平台結識到1名18歲男生，對方正就讀大學1年級，外型亮麗健碩。人妻對他頗有好感，便相約他外出吃飯閒聊。對方提出想小酌，而人妻發現酒吧沒有座位，就買了酒到酒店開房。人妻表示本來只打算「飲酒傾計」，豈料對方突然主動擁吻，半推半就下兩人就發生了不安全性行為。

人妻指歸家後感到愧疚，「我開始有罪惡感，畢竟沒試過偷嚐禁果，對方還小我20年」，但同時她又相當「享受」，又讚對方「聰明」，「我覺得身心都好滿足」。之後，她難掩興奮，相約該男生多次發生關係，男生更向她表白並相約她情人節見面，「說喜歡她」。而兩人發生關係的地點多在她與丈夫的家中，「一星期有3至4晚過夜啦」。

人妻之後再發文表示對「小鮮肉」身體的迷戀，「覺得已經被小朋友征服了」，但又不想與丈夫離婚，深陷不倫戀的她不知如何處理。

貼文引起網友熱烈討論，不少網友批評原po背叛丈夫，並為他感到可憐，「娶到你真是三生不幸」、「你老公真慘」、「38歲了，買酒上房，沒想做過，有人信嗎」、「建議原po與老公離婚，你對不起你老公」。

也有網友提醒原po不要「沉船」，要分清楚肉體關係與愛情，又叮囑她做好安全措施，「你們大家即使往後再發生關係，也只是SP（性伴侶）關係，純粹滿足彼此的生理需要，沒有愛」、「我沒結婚前都有與人妻做SP，大家各取所需，只有刺激感」、「上完床就算」、「希望你最好別染到性病」、「有沒有想過大了肚子怎麼辦，是不是想冤枉你老公養便宜孩子」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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文章授權轉載自《香港01》