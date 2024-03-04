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女大生搭高鐵睡著！全程枕鄰座男肩膀 超甜後續引網喊：你不脫單誰脫單？

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名女大生搭乘高鐵時，不小心枕著鄰座男子的肩膀睡了整路。示意圖/ingimage
大陸一名女大生搭乘高鐵時，不小心枕著鄰座男子的肩膀睡了整路。示意圖/ingimage

緣分來了擋都擋不住！大陸一名女大生近日搭乘高鐵時，不小心枕著鄰座男子的肩膀睡了整路，導致對方即使想上廁所也不敢叫醒她。男子事後發文分享此事，隨即引發網友熱議，沒想到當事人女大生看到貼文後，不僅和對方聯繫上，兩人還在網上聊了起來，甜蜜互動閃瞎一眾網友。

綜合陸媒報導，男子日前發文分享，他在2月27日搭乘一輛從上海前往成都的G3284列車，不料一旁的女大生全程枕在他肩膀上睡覺，讓他既好笑又無奈，發文喊話「中途西安北下車的姐妹，下次別靠陌生人肩膀上睡了，我尿都憋一路了。」原來是這名女孩上車後不久就睡著了，害他即使想上廁所也不好意思叫醒對方。

而女大生網上看到影片後，急忙加了男子好友，並坦承當時也拍了一張男子在背景的照片。女大生表示，由於當時原本想請對方幫忙搬行李箱，但不好意思開口，所以拍了一張手握拳頭的照片，顯示自己力氣很大，而拍攝的背景剛好就是鄰座的男子。

不少網友見狀紛紛打趣，「你不脫單，誰脫單？」原以為事件至此已結束，沒想到竟有後續。男子事後覺得不好意思，又送了一束紅玫瑰給女大生，並在她的貼文底下回應「花好看嗎」，女孩則稱讚，「有一絲絲眼光，還不錯」，兩人互動閃瞎網友，紛紛留言直呼「早知道有這種好事，就不買車了」、「高端的獵人往往會以獵物的身分出現」、「我第一個女朋友就是這樣來的」。

上海 高鐵

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