第一次去日本！他怕食物不合胃口「想帶泡麵」 網急勸：這個品牌日本有啦

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香港01／ 撰文／朱利安
有港人就在社交平台發文，表示自己幾十歲才首次計劃遊日，由於擔心日本料理不合胃口，便打算自攜杯麵，於是發文問能否帶杯麵入境日本。情境示意圖。圖／Ingimage
有港人就在社交平台發文，表示自己幾十歲才首次計劃遊日，由於擔心日本料理不合胃口，便打算自攜杯麵，於是發文問能否帶杯麵入境日本。情境示意圖。圖／Ingimage

不少港人都視日本為「鄉下」，每年去幾次視作等閒。惟最近有港人就在社交平台發文，表示自己幾十歲才首次計劃遊日，由於擔心日本料理不合胃口，便打算自攜杯麵，於是發文問能否帶杯麵入境日本。網友紛紛熱議，有人指出「不會扣關，但建議不要帶，日本太多東西吃，什麼都有」，認為日本除了有當地料理，也有各式各樣的餐廳，根本不需擔心吃不慣，更爆笑指日本有大量同品牌杯麵，不用帶去也隨便能買到。

樓主在facebook群組「長沙灣街坊」發文，表示自己年屆數十歲，將首次到日本旅遊，但憂慮當地的食物不合胃口，故打算帶杯麵到日本，不過又擔心會被海關扣起，故問道「假如我帶這個口味杯麵過海關，不知道行不行呢？會不會被（日本）關員拿起來？」

帖文引來熱議，大部份人都勸樓主「三思」，認為日本料理勝過不少香港餐廳，而且當地也有許多其他國家的料理，「應該不會，但這個味道的杯麵，日本版應該好吃點」、「日本的便利店有很多食物供應，有的味道也很適合港人口味，而且味道個人認為也不錯的，不用擔心」、「日本有中國菜的」、「日本7-11有熟食、杯麵，不用特地帶去」。

另外，有網友則笑言樓主更應擔心回程時行李箱不夠位置，留言指「你到日本，隨身帶的乾糧，絕對會原封不動帶回來香港」、「我反而建議你帶大一點的行李箱去，因為到時候你會買很多好吃的東西回來」、「我怕你後悔，買了杯麵不吃，反而浪費行李箱空間」。

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文章授權轉載自《香港01》

日本 海關 行李箱 香港

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