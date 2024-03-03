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6旬老翁出軌妻子閨密慘遭「仙人跳」 被拍裸照敲詐364萬

香港01／ 許祺安
中國大陸上海一名65歲男子近日出軌妻子閨密時慘遭「仙人跳」，不僅當場被拍下裸照，還被逼寫下人民幣83萬元（約新台幣364萬元）借據。示意圖／ingimage
中國大陸上海一名65歲男子近日出軌妻子閨密時慘遭「仙人跳」，不僅當場被拍下裸照，還被逼寫下人民幣83萬元（約新台幣364萬元）借據。示意圖／ingimage

中國大陸上海一名65歲男子近日出軌妻子閨密時慘遭「仙人跳」，不僅當場被拍下裸照，還被逼寫下人民幣83萬元（約新台幣364萬元）借據。目前2名嫌犯因涉嫌敲詐勒索罪，被上海金山警方採取刑事強制措施。

據陸媒《澎湃新聞》報導，65歲男子王慶（文中人物均為化名）的妻子賀帆，20年前工作時結識了女閨密蔣莉，兩人無話不談，雙方家庭也就此相識。去年年初，50歲的蔣莉丈夫因病去世，王慶見蔣莉獨撐生意，平時多有幫忙，一來二去兩人發展出婚外情。

由於生意上需要大量現金，蔣莉經常將運營資金轉至王慶的銀行卡帳戶，請其幫忙取現。去年4月和6月，蔣莉又分別以給去世丈夫買墓地、做生意資金不足為由，共借走人民幣30萬元（約新台幣131萬元）。去年8月，蔣莉熟人盛思意外發現兩人婚外情，向她提出共同敲詐王慶的計劃，商定敲詐的錢平分。

同年10月，蔣莉以歸還人民幣23萬元（約新台幣100萬元）借款為由，將王慶約至住處。王慶應邀前往後，蔣莉便假裝洗澡躲進浴室，幾分鐘後盛思衝進房間，舉起手機拍下床上王慶的裸照，並謊稱自己是蔣莉的「小叔」，拿著蔣莉曾經的轉帳憑證要求王慶歸還「借款」。

由於盛思以將裸照和婚外情告知賀帆相威脅，王慶不得已寫下「向蔣莉借款人民幣83萬」的借據，隨後離開。10月29日，王慶在妻子陪同下來到上海金山公安局報警，金山警方迅速抓獲了嫌犯蔣莉和盛思，兩人對此事供認不諱。目前2人因涉嫌敲詐勒索罪被大陸公安機關依法採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

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文章授權轉載自《香港01》

出軌 裸照

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