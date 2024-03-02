會所拾錢包放櫈上待飯後處理反被失主斥偷竊 港男嘆：好人難做

若在路上看到失物，不少人或會先行保管再聯絡失主，惟最近1名男子就在網上發文訴苦，表示日前在日出康城的會所用餐，其間看見地上有個錢包，便拾起並先放到椅子上，以待飯後再交給會所職員，不料，後來有1對男女回到會所，在發現樓主從放着外套的椅子拿出其錢包後，便指責原PO偷竊。雙方擾攘一番，直至原PO表示報警處理，該對男女才離開。原PO事後在文中直指「一肚氣」，又大嘆「好人難做，有下次都不做好人」。

原PO在facebook群組發文，表示日前在日出康城的會所吃東西，點餐後發現地上有錢包，他便先拾起來並放在櫈上，打算用餐後才拿給會所職員，但後來有1對男女回來找東西，他便拿起櫈上的錢包並詢問對方是否其失物。然而，男子見狀「第一時間發爛（渣）」，並大聲指控原PO偷錢包，「又話我攞件外套遮住，又話要報警擾攘一番」。

最後原PO同意報警處理，該對男女才離開，而女方回頭對原PO說「不應該（拎）件外套遮住個錢包」。原PO事後回想，直言愈想愈氣憤，「拾到東西隨手放在櫈上，食完嘢先拿去會所辦事處，到當賊辦，好人難做，有下次都不做好人」，又大嘆自己在日出康城多年，卻感到「現在康城啲人，愈嚟愈無品」。

貼文引來不少網友討論，許多人建議若遇上類似情況，大可立即讓餐廳員工處理，免生誤會，「下次不用拾起，通知餐廳職員就得」、「叫職員拾起同處理，就不會煩」、「其實正常即時交畀職員，唔應該keep人哋嘅嘢，只係阻你食飯一陣間，就免除麻煩」。

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文章授權轉載自《香港01》