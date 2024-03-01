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催淚！父母飛4300公里見他 不能回家的邊防警察吃一口飯就哭了

香港01／ 撰文：許祺安
禹喬龍和媽媽相擁而泣。(抖音博主四羊)
禹喬龍和媽媽相擁而泣。(抖音博主四羊)

禹喬龍看到媽媽先是愣住。(抖音博主四羊)
禹喬龍看到媽媽先是愣住。(抖音博主四羊)
元宵節前夕，雲南綠春邊境檢查站。因執勤需要，來自東北黑龍江省的戍邊民警喬禹龍春節沒有回家，他說很想念自己的爸媽。抖音博主「四羊」決定要將喬禹龍的爸媽從黑龍江明水縣帶到雲南綠春邊檢站。兩地相距4300多公里，該博主為了完成這趟任務，往返七天要14000多公里的路程，最終成功讓喬禹龍和父母團聚。

被蒙在鼓裡的這天，喬禹龍在食堂吃飯，不知道吃的正是父母辛苦做的餃子。父母從4300公里外趕來突然出現端上親手包的餃子。

博主「四羊」自掏腰包促成一家團圓，他先從南京坐飛機到哈爾濱，接著開車3小時到喬禹龍的家中接他的爸媽，他的爸媽帶了自己許多的食材，和一粒一粒精心挑選的瓜子。「四羊」帶這兩人搭飛機到雲南昆明接著坐車前往綠春邊檢站。

「四羊」形容一路上喬禹龍的爸爸都是很興奮地再跟親朋好友炫耀說「很快就能見到兒子」，相反地喬禹龍的媽媽卻是全程一語不發。兩人抵達邊檢站後就拿著扛了一路的食材開始給兒子包餃子煮吃的，喬禹龍到食堂吃飯時，剛吃一口餃子就看到父母，一開始愣住了，直到母親抱住他，他才哽咽落淚。場面十分感人。

最後因為礙於規定，喬禹龍無法親自送別父母，只能遠遠地再後面注視著父母乘車離去，最後他對著父母車的方向敬了一個禮，場面感動無數人。許多網民心疼邊防民警不能回家的辛苦，有人也感嘆喬禹龍的父母舟車勞頓，只為了見上兒子一面的決心。也有不少網民感謝博主「四羊」，並希望他能幫助更多的邊防民警能和家人有機會團聚。

網友看完報導後，紛紛留言回應「被媽媽抱上的那刻，他滿眼的淚花，那是對父母的牽掛『心』，對家的想念」、「最後看到他對爸媽敬禮的那一瞬間，我都忍不住哭了」、「能不能也幫幫他後面的隊友，希望這些民警都能和家人團聚」、「致敬每一位在平凡崗位上默默奉獻的無名英雄」。

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文章授權轉載自《香港01》

家人 抖音 父母

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