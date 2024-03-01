陸男遠赴非洲打拚獲封「雙酋長」稱號！他回憶過往：能娶4妻

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聯合新聞網／ 綜合報導
李滿虎在非洲得到酋長榮譽。圖擷自九派新聞
李滿虎在非洲得到酋長榮譽。圖擷自九派新聞

中國寧夏男子李滿虎2018年在非洲奈及利亞、喀麥隆等國被授以「雙酋長」的榮譽，當時27歲。他透露，擔任酋長時可以娶4名妻子，他在新冠肺炎疫情期間返回中國，考慮到父母與妻兒，他才放棄非洲的優渥工作，決定回歸現實。

根據《九派新聞》報導指出，李滿虎年輕時在甘肅的國家企業工作，他為了脫離朝九晚五且一成不變的生活，決定在2015年辭職遠赴非洲，起初他在非洲主業為礦業勘查，工作地點在礦山上，居住的房子很狹小，還必須跟室友睡上下舖，天氣炎熱，屋外就是荒涼森林。

李滿虎工作2年後辭職短暫返回中國，考慮到上一份工作年薪高達15萬人民幣（約65.8萬新台幣），加上吃住由公司全包，因此他又前往奈及利亞，他這次改做行政工作，至奈及利亞的中資企業就職。

李滿虎在公司做了許多有利奈國的基礎建設，加上個性真誠熱情，因此被土王兒子引薦，在2018年得到酋長稱號。他坦言，一般人很難擔任酋長，除非是有錢、有權、對當地有貢獻，土王會選擇他，主因是為了表示對中國公司的認可，也希望他代表土王，處理公司與當地人的事務。

李滿虎說，身為酋長可以娶4名妻子，若是生下兒子，兒子就能繼承酋長的封號，酋長權力很多，政府部門、一般人都會給予尊重，非常有利工作發展；而喀麥隆考慮到，李滿虎的公司項目是在奈及利亞、喀麥隆建立跨境大橋，奈及利亞給予李滿虎酋長榮譽，喀麥隆也封其為酋長，因此李滿虎得到「雙酋長」的封號。

李滿虎在2020年新冠肺炎疫情期間返國探親，由於疫情影響，父母不支持他再度返回非洲，加上妻兒都在中國，他才決定放棄非洲的工作，並將酋長衣物留在奈及利亞的公司，回歸現實，留在中國工作，他直言，「人這一輩子還是要勇敢跨出那一步，嘗試一下，成不成功是另外一回事。不要安於現狀，世界真的很大」。

奈及利亞 非洲

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