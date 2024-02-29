對他不用客氣！前夫獲派公屋竟讓給家人住 港女祭「最強復仇」獲網讚

港府近年不斷出招打擊濫用公屋問題，房屋局表明會繼續加強住戶資產審查，包括查核住戶在大陸及海外的物業，甚至與運輸署合作查核公屋住戶所持車輛價值，引來公屋戶關注。有港女在網上發文指出，前夫家人在大陸有物業，但物業權和前夫無關，聽說前夫最近申請到公屋，打算把房子轉給家人居住，詢問有否違規？

不少網友指出「家人沒有名字是不能住在這裡，如果戶主沒在這裡住，根本可以收回來房子」、「當房子是私樓，喜歡讓誰住都得？」，港女笑指「我不會叫他（前夫）自首，我會篤灰（告密）」，獲網友大讚「會玩」。

樓主本身在facebook群組「香港公營房屋討論區（FB版）公屋居屋綠置居租置房協裝修傢俱平面圖富蝶村長青村業旺村顯發村」發文詢問，有申請公屋人士在大陸沒有物業，最終申請到公屋，但對方沒有入住，反而把單位讓給家人居住，家人在大陸持有物業，詢問相關安排有否違規。

貼文引來網友留言，紛紛指出「算是濫用公屋」、「家人沒名字是不能住在這裡，如果戶主沒在這裡住，根本可以收回來房子」、「申請人不住，那麼申請做什麼？」、「當間屋子是私樓，喜歡讓誰住都可以？」，更有人誤以為是樓主濫用公屋，但樓主再解釋是前夫才是個案主人翁，笑指「我不會叫他（前夫）自首，我會篤灰（告密）」，獲網友大讚「會玩」、「舉報了拉，對著前夫不用客氣！」。

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文章授權轉載自《香港01》