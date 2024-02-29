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不懂香港茶記術語？中國遊客「點菜出洋相」嘆：一上菜人都想走了

香港01／ 撰文／夏洛特
中國網友日前至香港餐廳用餐，看不懂菜單上的用詞。 示意圖／pixabay
中國網友日前至香港餐廳用餐，看不懂菜單上的用詞。 示意圖／pixabay

不同地方的飲食業確實有不同用詞，近日有中國遊客在小紅書發帖指，遊港時曾因看不懂菜單而鬧笑話，例如以為「走菜」、「走蔥」的「走」是「要」的意思，結果上菜時才發現配菜都不見了，變成清湯掛麵。帖文引起網友熱議，有部分中國網友爆笑表示認同，「我也這樣」、「真的太難了」。

該名網友在小紅書以「在香港點菜出洋相」為題發帖，並上傳影片，顯示日前遊港時在茶餐廳以線上自助形式點單，發現當中有不少香港道地用詞看不懂，導致尷尬情況發生。從影片可見，他在字幕表示「看不懂菜單，沒文化鬧笑話」，並圈出畫面中「鴦走」（鴛鴦換煉乳）、「叫起」（顧客叫上菜才上菜）的字眼，稱「鴦走了，鴛又怎麼辦？」、「餐廳還有叫起服務？」，又表示因不懂意思不敢叫。

之後選擇食物時，他選了牛丸湯米粉，但見到「走菜」、「走蒜」、「走蔥」時，又誤會了意思，以為「走一份」是「要一份」，於是選了「都走」。結果上菜時見到只剩下5粒牛丸及清湯麵，一時都呆了，他甚至表示「一端上來，我人都想走了」。

樓主搞笑地在帖文中表示，「我確實是第一次見到這麼地道的廣東話菜單，尋思著英文不認識，現在中文菜單也不認識了」。

帖文引起部份中國網友爆笑表示認同，「我也這樣」、「真的太難了」、「哈哈笑死我了」。有網友就表示「當看到叫起時我人都傻了」、「反蛋、熟蛋、茶走、奶走，本香港人也不懂」。但亦有人覺得其實這些叫法不難理解，「叫起感覺還挺好理解的，叫了再起菜」、「『走』就是不要」。

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文章授權轉載自《香港01》

小紅書 廣東 餐廳 香港

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