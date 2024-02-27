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女上班穿搭被主管嫌「噁心」！陸比醜風潮登熱搜 網掀兩派看法

聯合新聞網／ 綜合報導
大陸一名女子曬出自己的「保暖上班穿搭」，表示這身穿著讓她被主管嫌「噁心」。圖／翻攝自抖音
大陸一名女子曬出自己的「保暖上班穿搭」，表示這身穿著讓她被主管嫌「噁心」。圖／翻攝自抖音

中國大陸一名女子近日曬出自己的上班穿搭影片，因天氣寒冷，公司不開暖氣，她只好穿上層層衣物將全身裹緊緊。然而這套「保暖上班穿搭」，卻讓她被主管多次約談，嫌棄她「穿的太噁心」，應該多注意公司形象。影片引發熱議，吸引超過百萬人按讚、分享和留言。

該名女子近日在抖音上傳一支影片，曬出自己的「超保暖上班穿搭」，並表示自己「因為上班穿的噁心，被主管叫去談話了」。影片中，女子頭戴毛帽、套上只露出眼睛的防護面罩，身穿奶茶色長版毛衣、粉色加絨小棉外套、打底褲加格紋毛褲，最外面套上一件長款羽絨外套，搭配長筒襪和棉拖，並戴上一雙大紅色手套。

女子解釋，因為她每天都騎機車上下班，對她來說上班就是保暖為主、實用就好，「洗個臉就是我對公司最大的尊重」。她表示，因為這身穿著，已經被主管找去談過好幾次話，嫌她穿的噁心，應該多注意公司形象，換上體面一點的衣服。

影片引發熱議，網友紛紛笑翻，「脫大衣之前：能有多噁心。脫大衣之後：穿上」、「穿羽絨服的時候，我想：這還好啊， 脫掉外套以後：笑出聲了」、「看之前：老闆事真多，還管妳穿搭。看之後：老子忍妳很久了，實在忍不住了」。

有一派人認為，上班穿什麼並不重要，「穿著舒服就好」、「辦公室裡沒有我在乎的人」、「這點薪水買不起漂亮的衣服」、「反正是去上班的」、「三瓜兩棗的工資，歪瓜裂棗的同事，我精心打扮給誰看」。但也有一派人認為，上班還是該注意外表整潔，「你是來上班的，不是叫你來打劫的」、「誰上班穿睡衣拖鞋？公司你家開的？」、「不懂一點職場禮儀」。

影片迅速在網路上竄紅，不少年輕人更開始在微博熱搜發起「上班穿搭比醜」，貼出自己的「噁心穿搭」。不過，陸媒《中安在線》指出，這股「醜衣服留著上班穿」熱潮，可能反映出年輕人所面臨的現實情況，包括通勤時間長、上班精緻羞恥症等，比醜成為職場人的一種調侃和自嘲。

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