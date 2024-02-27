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魔術師元宵節表演吐活金魚 網友喊不適：魚不會被薰暈嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為魔術師表演「從嘴裡吐出活金魚」的影片擷圖，擷自影片
圖為魔術師表演「從嘴裡吐出活金魚」的影片擷圖，擷自影片

中國大陸微博近日瘋傳一則魔術師表演「從嘴裡吐出活金魚」的影片，畫面中他應觀眾隨機投擲骰子的數字，不僅封口膠帶撕開後恰是金魚二字，隨著從口裡吐出一隻活生生的金魚，令現場觀眾驚呼連連，但也有不少網友看完表演覺得「身體不適」，並認為金魚應該也有「魚權」。

大陸一名魔術師「鄧男子」24日在元宵節晚會的節目中，表演出過去即十分拿手的「從嘴裡吐出活金魚」的魔術。他請觀眾投擲骰子，因為數字對應的動物是金魚，魔術師先將原先封在嘴巴上的膠帶撕開，上面恰巧寫的也是金魚，隨即嘴巴在仍緊閉的情況下，從一只透明杯中倒入水，再示意鏡頭靠近拍攝，接著竟從自己的嘴巴裡吐出一條活生生的金魚，讓現場觀眾大為驚奇。

包括該節目的主持人何炅、靳夢佳都因此驚訝大叫，但也表示還好觀眾沒有擲到骰子5的數字，否則因為5對應的動物是蛇，魔術師可能會吐出一條蛇。但根據鄧男子的魔術表演經歷，還不只有嘴吐活魚，還曾經表演過嘴吐活青蛙，也讓人大為驚奇。

由於該影片在微博瘋傳，部分網友看完留言表示：「救救那條魚吧！一直被含在嘴裡耶！」、「表演完我也吐了」、「我怎麼有點不適？」，也有人認為這不是魔術吧，應是特製的橋段，「這魔術有技術含量嗎？」，還有人反諷地認為，今年是龍年，「龍年不能吐出一條龍嗎？」，也有人認為金魚應該也有「魚權」，懇請大陸動物保護協會儘快出面解救這些可憐的動物。

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