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她生日收999朵「鋼絲球玫瑰」嗨出街 網笑翻：暗示做家務？

香港01／ 林芷瑩
大陸一名女子在生日當天收到999朵「鋼絲球玫瑰」，在網上引起熱議。圖／擷自《香港01》
大陸一名女子在生日當天收到999朵「鋼絲球玫瑰」，在網上引起熱議。圖／擷自《香港01》

近日，中國大陸江蘇省南通市有女子在生日當天收到999朵「鋼絲球玫瑰」，隨即在網上引起熱議，不少網友認為創意十足，但有人質疑送鋼絲球是男方暗示女方要多做家務。

當事人潘女士平時在家紡城做生意，店員小梅工作兩年多，兩人關係特別好，「平時就是關係很親近的小姐妹」。今年潘女士的生日正好在過年期間，店面都閉店休息，小梅便提前定製「鋼絲球玫瑰」花束送給她。

潘女士說明，生日期間正是花店的旺季，小梅特地提前預約花店，下單希望幫忙加工特殊的花束。據了解，小梅先購買好所需的鋼絲球，再交由花店工作人員製作成花束，並加上包裝紙和裝飾等，包括材料和加工費，總共花費近千元人民幣（約新台幣4388元）。

潘女士認為，鋼絲球玫瑰是一份非常特別的禮物，「而且鋼絲球不會凋謝，不容易生鏽，可以擺放很長時間」。鋼絲球花束在網上爆紅，也引發了不少出人意料的討論，有網友誤以為花束是男方送給女方的禮物，而且其中包含了「讓女方多做家務」的暗示，即使自己收到也並不開心，感覺沒有送禮的誠意。

潘女士表示，鋼絲球花束也是以搞怪的心情來製作，沒料到會讓部分網友誤解，「我們倆都是愛逗樂搞笑的，是想借著我生日的機會開心一下」。

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文章授權轉載自《香港01》

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