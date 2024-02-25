中國史上罕見不腐女屍！沉睡2千年「竟發出嘆息聲」 嚇壞在場專家

屍體發出嘆息聲！中國大陸江西21世紀初時發現一座古墓，而考古學家為了研究前來挖掘時，裡頭擁有兩千多年歷史的女屍竟嘆了一口氣，嚇壞在場所有人。而針對該事件，後續也有專家解釋，其實這並非超自然現象。

《搜狐》報導，最初江西這座古墓由一名工人發現，後來考古專家知道後也連忙趕到現場，並立即對古墓展開保護性挖掘，從出土文物可推測出這是西漢時期的古墓，已有兩千多年歷史。值得注意的是，開棺後也找到一具「不腐女屍」，皮膚看起來依然有彈性，就連身體內的器官也保存得非常完整，這在中國考古史上相當罕見。沒想到正當考古專家搬動屍體時，女屍竟發出嘆息聲，這把在場的人都嚇了一大跳。

後來專家也專門對此現象進行研究，才發現是因為這具屍體在封閉的環境下待了兩千多年，結果打開棺材的時候突然接觸到空氣，導致有氣體進入女屍身體器官中產生了壓力，所以才會發出嘆息的聲音。

事實上，除了這具不腐女屍之外，這座西漢古墓中也出土了一些陪葬品，但是數量並不是很多，所以並沒有太大的研究價值，可以說這座古墓中出土的最有價值的東西，就是這具不腐女屍。