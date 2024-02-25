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河北女師交往男高中生！教室「激吻片」瘋傳 校方急回應

香港01／ 陳進安
近期大陸網友瘋傳河北衡水一中邯鄲分校一名女老師跟學生交往，二人在教室熱吻的影片也被網友公布。圖／擷自《香港01》
近期大陸網友瘋傳河北衡水一中邯鄲分校一名女老師跟學生交往，二人在教室熱吻的影片也被網友公布。圖／擷自《香港01》

中國大陸上海女教師遭舉報出軌學生一事鬧得沸沸揚揚之際，周四（22日），又傳出大陸河北衡水一中邯鄲分校一名女老師跟學生交往，二人在教室熱吻的影片瘋傳。

涉事的為一名田姓女老師，一段總長度26秒的影片顯示，在疑似教室內，她依偎在名身穿校服、戴眼鏡的男生懷中，後者看起來非常青澀。片中，男生稱「小笨蛋要過生日了，阿姨又老了一歲」，女方隨即回應「是姐姐，不是阿姨」，二人期間不時親吻對方，在約14秒內熱吻7次。

事件立即引起網友熱議，輿論認為這種行為嚴重違反了師德師風，影片發布者更聲稱，涉事老師和學生已經被學校處理。不過衡水一中邯鄲分校工作人員周四僅回應，學校沒有這個老師。

然而，有自稱和片中男學生同是2023年畢業的網友透露，該老師是名生物老師，影片並非近期拍攝，而是已經在網上傳了好久，最近大陸上海女教師出軌一事出來後才又被傳出來。他強調，在高中畢業後，該老師就離開學校了，所以學校的回應沒問題，因為她已經離職了，現在不在學校。另有聲稱知情的網友表示，事發於2022年，男生當時為高二學生，涉事老師事後被辭退。

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文章授權轉載自《香港01》

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