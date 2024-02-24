便衣警員抄牌？私家車停雙黃線被抄牌影片熱傳惹議 警方這樣回應…

便衣警都會抄牌？近日網上瘋傳影片，指疑有便衣警員正違規停於雙黃線的車輛發出罰單，影片引來網友熱議，有人疑惑便衣警員是否可以「抄牌」，亦有人指「都不是新鮮事啦，便衣同軍裝一齊抄牌」、「違停就預備抄」。據了解，事件發生於元朗，當日1名軍裝人員以手機對違規車輛發出罰單後，由另1名身穿便裝的同袍用身上配備的印票機印出罰單。

該段影片在社交平台交通群組間流傳，有網友轉載至Facebook群組「馬路的事討論區」時表示「抄牌？」。從流傳的影片可見，1輛黑色私家車違規停在街邊雙黃線處，1名軍裝人員往車尾方向離開該處，隨後見到1名身穿黑衣的便衣警員站在車頭處，透過身上配備的印票機列印出1張相信為定額罰款通知書的紙張，放在車頭，然後轉身離開。

據了解，事發於昨日（23日），元朗警區人員於元朗安信街進行交通執法，其間1名軍裝人員以手機發出罰單，然後由另1名身穿便裝、攜有印票機的同袍將告票印出來，並夾於涉違停的車輛車頭位置。

影片在網上引起關注，有網友疑惑便衣警員是否可以「抄牌」，有人就表示「這樣大個軍裝企係車尾」、「去年已有便衣抄啦」、「都不是新鮮事啦，便衣同軍裝一齊抄牌」、「違停就預備抄，你要停雙黃。這樣怕抄就停停車場／不好揸車」。

根據香港法例第237章《定額罰款（交通違例事項）條例》，任何警務人員包括香港輔助警察及交通督導員，均可對違反第237章中交通條例事項的車輛，發出定額罰款通知書。而法例中並未列明對人員的衣着限制。

（Facebook）

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文章授權轉載自《香港01》