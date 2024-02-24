尖沙咀吃麵嫌口感生...大陸客斥「歧視大陸人」 老闆這樣回應絕了

這樣也是歧視？有港女於小紅書發文，指近日在尖沙咀1間當地麵店用餐時，有1名操大陸北方口音的大媽嫌竹昇麵口感「生」，質疑店家未煮熟，要求更換；老闆未有更換，解釋竹昇麵是「生脆口感」，點餐時已提醒可能會吃不慣，建議轉河粉，惟大媽不滿地向在旁女兒表示「妳看香港人就是歧視大陸人，態度那麼差」。然而事件仍未結束，該大媽吃完埋單經過門口時竟「大爆發」，向其他食客咆哮「你們這個麵就是沒煮熟！還不給重新換！」，老闆則「沉默了但也沒有追出去」，令港女感嘆，「他（老闆）真是個好人，或者這種事情太多已經習慣了」。

貼文引來大陸及香港網友熱議，紛紛批評大媽行為，「竹昇麵本來就是脆的口感，這樣也算歧視？」、「什麼都說歧視，無語……明明就是自己自卑+沒見識」。

該港女於小紅書以「在香港麵館親眼目睹一場qishi（歧視）」為題發文講述事件。她表示，日前到尖沙咀1間當地麵店「打卡」，「店裏有很多拖行李箱的遊客朋友」，吃飯時後面有1對操北方口音母女，其中母親向老闆投訴，「這個（竹昇）麵沒煮熟，是生的，能不能重新換一份？」，老闆無奈指「妳們吃過就不可以換了」，又說點餐時已解釋「這裏的麵是生脆口感的，可能吃不習慣，建議點河粉」。

原PO表示，該母親沒有回應老闆，卻不滿地向在旁女兒說「妳看香港人就是qishi（歧視）大陸人，態度那麼差」。

然而事件仍未結束。原PO指，後來有1對遊客父子坐在靠近門口位置，點餐時老闆解釋「如果沒有吃過廣東麵，建議他們點河粉」，剛好那對大陸母女吃完埋買單經過門口，母親竟「大爆發」向食客大聲說：「你們這個麵就是沒煮熟！還不給重新換！」。

原PO表示，老闆看到大陸母女舉動「沉默了」，但沒有追出去，感嘆「他真是個好人，或者這種事情太多已經習慣了」。

貼文引來大陸及香港網友熱議，一面倒斥責大媽行為，「哪裏歧視了？有解釋一下的嗎？」、「竹昇麵本來就是脆的口感，這樣也算歧視？」、「什麼都說歧視，無語……明明就是自己自卑+沒見識」、「很多歧視都是自己給自己的」、「天天把歧視掛在嘴上的人，真的應該去做心理建設」、「我也大陸人，但是說實話有些大陸人真的沒法說，在大陸就嬌氣霸道，素質低……習慣了」。

也有網友分享類似事件，「我之前帶大陸朋友吃港式茶餐廳早餐，他們說滑蛋沒熟，很惡心」、「有一次去吃粉麵，聽到1位大陸遊客點單說要『正常』的麵，店員就說我們這裏有河粉粗麵米線等等……結果那個客人一直重複說要『正常』的麵，我聽了都很無語，什麼是不正常的麵？」。

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文章授權轉載自《香港01》